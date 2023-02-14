WHAT THE GOVERNMENT HAD PLANNED FOR YOU UNTIL IT WENT ALL WRONG!!!!!!!!!! OHHHHHH!

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5G IS RADIATION IN MM WAVES AND IS TOXIC AND DEADLY TO MANKIND
DONT BE FOOLED FROM THOSE WILLING TO TAKE MONEY TO LIE OR HOLD FALSE WITNESS TO A GLOBAL KILLER AND THREAT TO CIVILIZATION , ITS TO WIPE YOU ALL OUT IN 1 BLAST OF RADIOACTIVE BLAST EXPLODING YOU FROM THE INSIDE!
REMOVE THE TOWERS NOW WHILE YOU STILL HAVE CHANCE!