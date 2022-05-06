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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 37
VictoriaRA
VictoriaRA
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45 views • May 06, 2022
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 37.
Читает Автор. https://youtu.be/clrpiEdQ6N0
Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-37

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Список вопросов.

00:00 — Вступление.
00:33 — Почему гордость называют «смертным грехом»?
01:37 — Гордость и гордыня одно и то же?
05:11 — Вопрос о понятиях Дух, Душа и Тело.
07:28 — Вопрос о Душе (Параматме).
10:15 — Вопрос о совести и повторении пороков.
10:54 — Что такое совесть?
11:40 — Вопрос об «усовещении от дьявола».
12:06 — Вопрос о демонах, биороботах, летариях, клонах.
13:07 — Как всегда слышать совесть?
13:46 — Вопрос о понимании простого.
14:05 — Вопрос о степени осознания Матери Мира.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.

https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»). Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

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