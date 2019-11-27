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Yttrandefrihet • Jan Sjunnesson
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19 views • November 27, 2019
Ett föredrag om yttrandefrihetens fördelar, men också om varför så få bryr sig om den. Att tala fritt är inte alltid accepterat, inte ens av majoriteten. Varför ändå yttrandefriheten bör försvaras är en fråga om principer och mod.
Jan Sjunnesson är författare, fri skribent och folkbildare.
Föreläsningen arrangerades av Föreningen Cui Bono den 2 oktober 2016.
sjunne.com
foreningencuibono.se
Jan Sjunnesson är författare, fri skribent och folkbildare.
Föreläsningen arrangerades av Föreningen Cui Bono den 2 oktober 2016.
sjunne.com
foreningencuibono.se
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