BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Hotet mot mänskligheten, ett samtal med Jüri Lina, 12 oktober 2021
Jüri Lina channel (Unofficial)
Jüri Lina channel (Unofficial)
6 followers
Follow
0
Share
Report
44 views • November 08, 2021
Vi står inför det största hotet och historien upprepar sig själv på många sätt. Globalisternas målsättning är att införa den nya världsordningen. Jüri berättar om planerna att utrota ett stort antal människor, redan under första världskriget och med den efterföljande så kallade spanska sjukan, då uppemot 70-90 miljoner människor gick under. I västvärlden lurade man folk att dricka radioaktivt vatten som dödade ett enormt antal människor på 1920- och 30-talen. Allting skedde i hälsans namn.

Vi pratar om vacciner, politiker och frimurarnas inverkan i samhället. Om det sovjetiska spionnätverk, man tillät bygga upp, på 1930-talet i Sverige.

Jüri Lina är författare och filmskapare. Aktuell med sin nya bok "Sovjetrepublikanen absurdistan" - en socialistisk katastrof i Sverige.

Länk till en av Sveriges främsta kompositör Pär Lindh, som Lina nämner i samtalet
https://www.youtube.com/watch?v=RBEuhS15cGY

Orginalvideo
https://www.youtube.com/watch?v=ADdalhHXzyU
Keywords
hungarycorona1918chiang kai-sheklinavattenkommunismvaccinfrimurarecovid-19covid19covidspanska sjukanc19c-19jurijyrisovjetrepublikanen absurdistanradioaktivtdricksvattenhalsa
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Framingham Analysis Links Cumulative Health Over Decades to Lower Death Risk

Framingham Analysis Links Cumulative Health Over Decades to Lower Death Risk

Coco Somers
Report Examines Yoga Nidra as Sleep Aid, Cites Studies

Report Examines Yoga Nidra as Sleep Aid, Cites Studies

Iva Greene
How Vitamin K powers clotting, builds bones and protects health

How Vitamin K powers clotting, builds bones and protects health

Ava Grace
Reading Linked to Lower Dementia Risk, Review Finds

Reading Linked to Lower Dementia Risk, Review Finds

Douglas Harrington
Exercise May Match Common Pain Medications, Major Review Finds

Exercise May Match Common Pain Medications, Major Review Finds

Morgan S. Verity
Reports: Creatine Occurs Naturally in Meat and Fish; Supplements Remain Concentrated Source

Reports: Creatine Occurs Naturally in Meat and Fish; Supplements Remain Concentrated Source

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy