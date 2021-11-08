Hotet mot mänskligheten, ett samtal med Jüri Lina, 12 oktober 2021

Vi står inför det största hotet och historien upprepar sig själv på många sätt. Globalisternas målsättning är att införa den nya världsordningen. Jüri berättar om planerna att utrota ett stort antal människor, redan under första världskriget och med den efterföljande så kallade spanska sjukan, då uppemot 70-90 miljoner människor gick under. I västvärlden lurade man folk att dricka radioaktivt vatten som dödade ett enormt antal människor på 1920- och 30-talen. Allting skedde i hälsans namn.Vi pratar om vacciner, politiker och frimurarnas inverkan i samhället. Om det sovjetiska spionnätverk, man tillät bygga upp, på 1930-talet i Sverige.Jüri Lina är författare och filmskapare. Aktuell med sin nya bok "Sovjetrepublikanen absurdistan" - en socialistisk katastrof i Sverige.Länk till en av Sveriges främsta kompositör Pär Lindh, som Lina nämner i samtaletOrginalvideo