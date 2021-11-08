© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Hotet mot mänskligheten, ett samtal med Jüri Lina, 12 oktober 2021
Follow
0
Share
Report
44 views • November 08, 2021
Vi står inför det största hotet och historien upprepar sig själv på många sätt. Globalisternas målsättning är att införa den nya världsordningen. Jüri berättar om planerna att utrota ett stort antal människor, redan under första världskriget och med den efterföljande så kallade spanska sjukan, då uppemot 70-90 miljoner människor gick under. I västvärlden lurade man folk att dricka radioaktivt vatten som dödade ett enormt antal människor på 1920- och 30-talen. Allting skedde i hälsans namn.
Vi pratar om vacciner, politiker och frimurarnas inverkan i samhället. Om det sovjetiska spionnätverk, man tillät bygga upp, på 1930-talet i Sverige.
Jüri Lina är författare och filmskapare. Aktuell med sin nya bok "Sovjetrepublikanen absurdistan" - en socialistisk katastrof i Sverige.
Länk till en av Sveriges främsta kompositör Pär Lindh, som Lina nämner i samtalet
https://www.youtube.com/watch?v=RBEuhS15cGY
Orginalvideo
https://www.youtube.com/watch?v=ADdalhHXzyU
Vi pratar om vacciner, politiker och frimurarnas inverkan i samhället. Om det sovjetiska spionnätverk, man tillät bygga upp, på 1930-talet i Sverige.
Jüri Lina är författare och filmskapare. Aktuell med sin nya bok "Sovjetrepublikanen absurdistan" - en socialistisk katastrof i Sverige.
Länk till en av Sveriges främsta kompositör Pär Lindh, som Lina nämner i samtalet
https://www.youtube.com/watch?v=RBEuhS15cGY
Orginalvideo
https://www.youtube.com/watch?v=ADdalhHXzyU
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.