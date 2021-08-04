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VAX ATTACKERS OF U.S. CITIZENS; E.U. CITIZENS - THIS IS HOW YOU HANDLE A GOVERNMENT VACCINE, MASK, LOCKDOWN AND PCR ATTACK - NO PRISONERS; THEN IT IS TIME TO TAKE DOWN THE TYRANICAL GOVERNMENTS
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146 views • August 04, 2021
MORE CENSORSHIP FROM MIKE ADAMS
REALLY MIKE - YOU ACT LIKE A PATRIOT
BUT DID YOU EVER TAKE AN OATH TO THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES AS WE IN THE MILITARY DID.
I SELECTED CURRENT EVENTS AND THE CENSOR MIKE ADAMS SWITCHED THIS CATEGORY TO ........................ OTHER
IT IS TIME FOR PATRIOTS TO TAKE DOWN THE GOVERNMENT HEALTH DEPARTMENTS IN EVERY COUNTRY.
BIDEN, TRUDEAU, MERKLE, MACRON, AND EVERY COUNTRY THAT IS TAKING MONEY AND ADVICE FROM THE UNITED NATIONS, THE W H O AND THE ECONOMIC FORUM. YOU WANT TO FORCE VACCINES MOTHER FUCKERS - YOU ARE GOING TO BE ATTACKED WHEN YOU COME AND KILLED.
JUST IMAGINE BIDEN WHAT WILL BE DONE WHEN THE 2nd AMENDMENT IS PUT INTO THE FULL FORCE THAT THE FOUNDING FATHERS MEANT WITH BLACKPOWDER RIFLES - THE FIREPOWER OF 120 MIL AMERICANS - THE LARGEST STANDING ARMY IN THE WORLD WILL WIPE OUT ANY THREAT YOU CAN POSE ON U.S. BIDEN. WIPE OUT MEANS A SENATE AND CONGRESS EXECUTIVE BRANCH JUDICIAL BRANCH EXTINCTION LEVEL EVENT [ read: JANUARY 6, 2021 WAS A PHOTO OP - NO WEAPONS BROUGHT TO THE FIGHT ] ; THIS SCENE FROM ITALY SHOWS THAT IT WILL BE ENTIRELY DIFFERENT WHEN PATRIOTS ARE ARMED WITH THE 2nd AMENDMENT IN ADDITION TO STONES AND BRICKS.
DON'T FUCK WITH THE UNITED STATES CITIZENS BIDEN OR OUR FAMILIES. THE NEXT TRIP TO D C IF PATRIOTS NEED TO MAKE IT WILL BE HISTORIC; EPIC; LIKE THE REVOLUTION OR CIVIL WAR I.
YOU SEND THOSE VAX ATTACK SQUAD BIDEN, HHS, FEMA, DHS, PENTAGON - YOUR RANKS WILL BE DECIMATED AND THEN PATRIOTS ARE COMING FOR YOUR LEADERSHIP [READ: MUSSOLINI STYLE ENDING ]
THE CDC AND FDA SHOULD HAVE COW AND HORSE MANURE SPRAYED ON THE BUILDINGS; ARREST EVERY LAST FDA AND CDC EMPLOYEE; COURT MARTIAL THEM AND THEN EXECUTE
ANY VAX ATTACKERS THAT COME TO NEIGHBORHOODS; HOUSING BUILDINGS, OR APARTMENT TOWER BLOCKS SHOULD BE ATTACKED AND THROWN FROM THE BUILDING. STRIP THEM OF THEIR WEAPONS, VEHICLES AND UNIFORMS; TELL THEY THEY ARE FIRED AND IF THEY COME BACK; THEN KILL THEM, THEN PATRIOTS FROM THE U K E U US CANADA NEW ZEALAND, AUSTRALIA NEED TO ELIMINATE THE GOVERNMENT MUSSOLINI STYLE. BIDEN, HAVE A GOOD LOOK AT THIS........................... YOUR FUTURE BIDEN MAY BE THAT THE PEOPLE OF THE UNITED STATES HANG YOUR ASS FROM A LAMP POST.
REALLY MIKE - YOU ACT LIKE A PATRIOT
BUT DID YOU EVER TAKE AN OATH TO THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES AS WE IN THE MILITARY DID.
I SELECTED CURRENT EVENTS AND THE CENSOR MIKE ADAMS SWITCHED THIS CATEGORY TO ........................ OTHER
IT IS TIME FOR PATRIOTS TO TAKE DOWN THE GOVERNMENT HEALTH DEPARTMENTS IN EVERY COUNTRY.
BIDEN, TRUDEAU, MERKLE, MACRON, AND EVERY COUNTRY THAT IS TAKING MONEY AND ADVICE FROM THE UNITED NATIONS, THE W H O AND THE ECONOMIC FORUM. YOU WANT TO FORCE VACCINES MOTHER FUCKERS - YOU ARE GOING TO BE ATTACKED WHEN YOU COME AND KILLED.
JUST IMAGINE BIDEN WHAT WILL BE DONE WHEN THE 2nd AMENDMENT IS PUT INTO THE FULL FORCE THAT THE FOUNDING FATHERS MEANT WITH BLACKPOWDER RIFLES - THE FIREPOWER OF 120 MIL AMERICANS - THE LARGEST STANDING ARMY IN THE WORLD WILL WIPE OUT ANY THREAT YOU CAN POSE ON U.S. BIDEN. WIPE OUT MEANS A SENATE AND CONGRESS EXECUTIVE BRANCH JUDICIAL BRANCH EXTINCTION LEVEL EVENT [ read: JANUARY 6, 2021 WAS A PHOTO OP - NO WEAPONS BROUGHT TO THE FIGHT ] ; THIS SCENE FROM ITALY SHOWS THAT IT WILL BE ENTIRELY DIFFERENT WHEN PATRIOTS ARE ARMED WITH THE 2nd AMENDMENT IN ADDITION TO STONES AND BRICKS.
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