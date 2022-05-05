Sagsbehandler Henriette: 'Jeg vil ikke kaste mere brænde på hans bål' [Oct 18, 2020]

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

21 views • May 05, 2022



She is still 'working' in the Jobcenter in Copenhagen....



47 views Oct 18, 2020

Jobcenter København - Københavns Kommune

52 subscribers

https://youtu.be/TvtX4ALeG6U

https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA



Digital chikane mod offentlige ansatte

TV2Lorry 25. nov. 2019

Ulf Baldrian Kudsk Harbo kommenterer.

27. november 2019.



"Det er meget mystisk at sagsbehandler Henriette Sommer vælger at optræde anonymt med sit eget navn Henriette i denne sag om digital chikane.



Henriette fortæller at hun begyndte at sætte spørgsmål ved sig selv og sin faglighed efter gentagne gange at blive beskyldt for at lyve, bedrage og lave ulovlig sagsbehandling.



Det er et faktum at den pågældende borger der nu er blevet dømt for chikane rent faktisk blev udsat for ulovlig sagsbehandling i det han har Ankestyrelsens ord for at Københavns kommune på et tidligere tidspunkt skulle have forelagt sagen for rehabiliteringsteamet.

Det er et faktum at Københavns kommune da de endelig gjorde som Ankestyrelsen pålagde dem vurderede Kim Osbøls arbejdsevne til at være 2-4 timer effektivt om ugen.



Så måske er det faktisk sandt at Kim Osbøl blev udsat for ulovlig sagsbehandling da han gang på gang fik at vide at han skulle blive på kontanthjælp selv om han efter et sygedagpengestop og over 40 år på arbejdsmarkedet ikke mere kunne arbejde på ordinære vilkår.

Jeg synes Henriette burde svare på hvad Ankestyrelsen sagde til at Kim Osbøl blev fastholdt på kontanthjælp og ikke fik sin sag til rehabiliteringsteamet noget før.



Og måske er det faktisk sandt at Henriette Sommer med flere løj og bedrog Kim Osbøl når de i årevis fortalte ham at han ikke kunne få sin sag til rehabiliteringsteamet for sådan er loven.



Jeg har tidligere lavet en saglig redegørelse for sagen hvor jeg argumenterer for at Kim Osbøl er frihedskæmper og ikke kriminel og det mener jeg stadig.



https://www.denoffentlige.dk/interesseforeninger/ulf-harbo-0/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper



TV2 Lorry og Københavns kommune skulle fokusere lidt mere på borgernes rettigheder og at borgerne bliver behandlet ordentligt i stedet for at tage de store kanoner frem og misbruge politiets ressourcer ved at melde deres egne borgere for chikane når det i virkeligheden er den måde der sagsbehandles på som er det virkelige problem, mens de mange frustrationer og i Kims til tilfælde offentliggørelsen af den sagsbehandling han er blevet udsat for med navns nævnelse af de ansvarlige myndighedspersoner er en konsekvens af den systematiske ulovlige sagsbehandling syge og handicappede bliver udsat for.



Heldigvis forsøger vi i den almen nyttige forening ForRetssikkerheds som jeg er formand for at gøre noget ved de systematiske ulovligheder og har derfor hjulpet Kim Osbøl med at stævne Københavns kommune for de indtægtstab han har haft fordi kommunen ikke på et tidligere tidspunkt valgte at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet.



Den 3 september 2020 kommer sagen i retten og vi afholder støttedemonstration ude foran retten. (haha)

;id=100006463864075



Cecilia Lonning-Skovgård lyver også i denne udsendelse, har har skrevet til hende digitalt utallige gange med vedhæftede sandhedsbeviser på hvad der foregår af ulovlig sagsbehandling.

Hun er stadig tavs om disse retsløse forhold.



I øvrigt mente kommunens advokatfirma DLA Piper at jeg bare udøvede min ytringsfrihed (17. jul. 2018)

https://www.bt.dk/nyheder/klar-til-pub-kobenhavns-radhus-ignorerede-chikanesag-politiet-sa-anderledes-pa-det



Abelone Glahn, Journalist & Kommunikationsrådgiver udtaler sig offentligt om hvordan denne krænkelse og chikane påvirker en person. For mig lød det mere som om hun præcist beskrev hvordan dokumenterede syge borgere har det med deres oplevelser på jobcentret.



Spørgsmålet er ikke om systematisk ulovlig sagsbehandling finder sted.

Spørgsmåler er hvorfor så få påtaler det.



Kilder: TV2Lorry 25. nov. 2019

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/henriette-blev-chikaneret-paa-nettet-nu-har-kommune-nul-tolerance



Note: Ikke 100% korrekt, hvad er dokumenteret



Hvad mon grunden til at TV2 Lorry og Henrik Modler ikke hører den anden side af sagen? Note: Shortly after this caseworker Henriette who with big help from the police to give me a 'injunction/restraining order' the bitch goes on national television TV2 Lorry and speaks on the case and breaks her own 'injunction/restraining order'. I asked my then lawyer Kaaveh Piroz to complain and report her to the Police, nothing happened. I had since 2018 worked for free for no charge at all helping other sick people as an Assessor and party representative which is a legal guarantee regulation in the Danish law jf FVL § 8 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433 She is still 'working' in the Jobcenter in Copenhagen....47 views Oct 18, 2020Jobcenter København - Københavns Kommune52 subscribersDigital chikane mod offentlige ansatteTV2Lorry 25. nov. 2019Ulf Baldrian Kudsk Harbo kommenterer.27. november 2019."Det er meget mystisk at sagsbehandler Henriette Sommer vælger at optræde anonymt med sit eget navn Henriette i denne sag om digital chikane.Henriette fortæller at hun begyndte at sætte spørgsmål ved sig selv og sin faglighed efter gentagne gange at blive beskyldt for at lyve, bedrage og lave ulovlig sagsbehandling.Det er et faktum at den pågældende borger der nu er blevet dømt for chikane rent faktisk blev udsat for ulovlig sagsbehandling i det han har Ankestyrelsens ord for at Københavns kommune på et tidligere tidspunkt skulle have forelagt sagen for rehabiliteringsteamet.Det er et faktum at Københavns kommune da de endelig gjorde som Ankestyrelsen pålagde dem vurderede Kim Osbøls arbejdsevne til at være 2-4 timer effektivt om ugen.Så måske er det faktisk sandt at Kim Osbøl blev udsat for ulovlig sagsbehandling da han gang på gang fik at vide at han skulle blive på kontanthjælp selv om han efter et sygedagpengestop og over 40 år på arbejdsmarkedet ikke mere kunne arbejde på ordinære vilkår.Jeg synes Henriette burde svare på hvad Ankestyrelsen sagde til at Kim Osbøl blev fastholdt på kontanthjælp og ikke fik sin sag til rehabiliteringsteamet noget før.Og måske er det faktisk sandt at Henriette Sommer med flere løj og bedrog Kim Osbøl når de i årevis fortalte ham at han ikke kunne få sin sag til rehabiliteringsteamet for sådan er loven.Jeg har tidligere lavet en saglig redegørelse for sagen hvor jeg argumenterer for at Kim Osbøl er frihedskæmper og ikke kriminel og det mener jeg stadig.TV2 Lorry og Københavns kommune skulle fokusere lidt mere på borgernes rettigheder og at borgerne bliver behandlet ordentligt i stedet for at tage de store kanoner frem og misbruge politiets ressourcer ved at melde deres egne borgere for chikane når det i virkeligheden er den måde der sagsbehandles på som er det virkelige problem, mens de mange frustrationer og i Kims til tilfælde offentliggørelsen af den sagsbehandling han er blevet udsat for med navns nævnelse af de ansvarlige myndighedspersoner er en konsekvens af den systematiske ulovlige sagsbehandling syge og handicappede bliver udsat for.Heldigvis forsøger vi i den almen nyttige forening ForRetssikkerheds som jeg er formand for at gøre noget ved de systematiske ulovligheder og har derfor hjulpet Kim Osbøl med at stævne Københavns kommune for de indtægtstab han har haft fordi kommunen ikke på et tidligere tidspunkt valgte at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet.Den 3 september 2020 kommer sagen i retten og vi afholder støttedemonstration ude foran retten. (haha) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3024309961127770& ;id=100006463864075Cecilia Lonning-Skovgård lyver også i denne udsendelse, har har skrevet til hende digitalt utallige gange med vedhæftede sandhedsbeviser på hvad der foregår af ulovlig sagsbehandling.Hun er stadig tavs om disse retsløse forhold.I øvrigt mente kommunens advokatfirma DLA Piper at jeg bare udøvede min ytringsfrihed (17. jul. 2018)Abelone Glahn, Journalist & Kommunikationsrådgiver udtaler sig offentligt om hvordan denne krænkelse og chikane påvirker en person. For mig lød det mere som om hun præcist beskrev hvordan dokumenterede syge borgere har det med deres oplevelser på jobcentret.Spørgsmålet er ikke om systematisk ulovlig sagsbehandling finder sted.Spørgsmåler er hvorfor så få påtaler det.Kilder: TV2Lorry 25. nov. 2019Note: Ikke 100% korrekt, hvad er dokumenteretHvad mon grunden til at TV2 Lorry og Henrik Modler ikke hører den anden side af sagen? Keywords satanismfascistpsychopathic pedophilia lgbtqia

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