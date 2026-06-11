Factory pellet mill pelleting #pelletmill #ringdiepelletmill #biomass #jnshare

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今天，我们将为您介绍我们工厂的核心设备——立式环模生物质制粒机。该机采用304不锈钢材质的进料盖，可拆卸，强度高，耐磨耐腐蚀。出料口位置可根据现场情况由用户自行调节。现在，让我们一起走进生产车间，看看制粒机的制粒过程！进料盖已拆除，方便您更直观地观察核心制粒部件的运行状态。进料切割器可调节，从而控制出料长度。原料进入环模后，经压辊高速挤压，从环模孔挤出，形成成品颗粒。机器出料顺畅，配合输送系统，可直接生产成品，实现从原料到成品的一步式生产，最大限度地提高生产效率。最后，让我们一起参观一下生物质制粒机生产线。我们是源头工厂，支持定制生产。 我们生产颗粒机及成套生产线已有20年历史。我们的主要设备包括生物质颗粒机、木屑颗粒机、木片机、木材破碎机、木材锤式粉碎机、回转式干燥机、颗粒冷却器以及成套生产线。颗粒直径范围为4毫米至30毫米。产量从每小时几公斤到几吨不等。如有兴趣，欢迎随时联系我们。 手机/微信/WhatsApp：+86 15053177578 邮箱：[email protected]