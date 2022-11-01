The Real Mount Sinai yn Saudi Arabia: Exodus Is Real - Welsh Audio

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ymunwch â'n taith Hydref 2022 i Fynydd Sinai! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/
Gweler y Rhaglen Ddogfen Lawn: Dod o Hyd i Fynydd Moses: The Real Mount Sinai yn Saudi Arabia
https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ
Sodom a Gomorra IsReal: Ieuenctid yn haeddu Gwrthryfel Iach
https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150
Gweld Mwy:
Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Noah-s Ark (Gyda Dolenni i lawer mwy o fideos)
https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9
Gweler y dystiolaeth ddofn a gyflwynir yn y ffilm hon sy'n cadarnhau un o'r digwyddiadau mwyaf sylfaenol yn y Beibl i chi'ch hun!
Ystyriwch gefnogi ein gwaith gyda rhodd didynnu treth gan ddefnyddio'r dolenni yn y blwch disgrifiad hwn. Diolch am wneud y ffilm a'r ymchwil yma'n bosib!
RHODD GWEFAN: ➡️ https://doubtingthomasresearch.com/donate/
PAYPAL: ➡️ https://www.paypal.com/paypalme/DTRF?locale.x=en_US
VENMO: ➡️ Chwiliwch am DTRF7 yn Venmo.com
MAIL A CHECK 📩 :
Amau Sefydliad Ymchwil Thomas 340 S. Lemon Ave # 4089 Walnut, CA 91789
Sinai, Elim, Horeb, Exodus, Israel, Iesu, Moses, Yeshua, Mana, Nefoedd, Tad, Jehofa, Sawdi, Arabia, Jerwsalem, Seion, Prawf, Tystiolaeth, Bodolaeth, prawf o Dduw, Iesu real
Free Audio Bible In Most Languages: FaithComesByHearing.com