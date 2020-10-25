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Tecnico de telecomunicaciones explica diferencias entre 2G, 3G, 4G y 5G y como adaptarse a la subida de frecuencias
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128 views • October 25, 2020
Técnico de telecomunicaciones explica diferencias entre 2G, 3G, 4G y 5G y como adaptarse a la subida de frecuencias para sobrevivir a esta nueva contaminación electromagnética. No existe justificación para la implantación de sistemas eléctricos que dañan la salud de las personas, la conducta actual de los estados y las leyes (sobretodo en España) en este ámbito son un ataque sistémico a la salud de los individuos.
Los métodos relatados en este vídeo para determinar la tolerancia radiactiva y nivel de salud son Radiestesia y Kinesologia Neurofuncional, también realizamos mediciones con medidores marca Gigahertz pero dichos medidores eléctricos no son capaces de determinar por si mismos el nivel de tolerancia a la radiación electromagnética de ningún individuo.
Los métodos relatados en este vídeo para determinar la tolerancia radiactiva y nivel de salud son Radiestesia y Kinesologia Neurofuncional, también realizamos mediciones con medidores marca Gigahertz pero dichos medidores eléctricos no son capaces de determinar por si mismos el nivel de tolerancia a la radiación electromagnética de ningún individuo.
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