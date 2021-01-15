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Αμερικανίδα Οικονομολόγος Αποκαλύπτει το Σχέδιο πίσω από την "Πανδημία" - Το βίντεο που απαγορεύει το YouTube
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11473 views • January 15, 2021
Εάν υπάρχει ένα βίντεο σήμερα που να απαντά στο "ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ 2020;" είναι το ακόλουθο.
Το βίντεο είχε ανέβει αρχικά στο YouTube, από το κανάλι ΘούριοςTV, αλλά διαγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες.
Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός, το σύστημα που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μας αφορά όλους, διότι θα ισοδυναμεί με δουλεία.
Η Κάθριν Όστιν Φιτς περιγράφει περιεκτικά τα σχέδια που κρύβονται πίσω από την τρέχουσα "πανδημία" προκειμένου να μεταβεί ο πλανήτης σε ένα νέο σύστημα τεχνοκρατίας και μετανθρωπισμού.
Αναλύει το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αποσύρουν το παλιό σύστημα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και φέρνουν ένα νέο, όπου η κάθε οικονομική συναλλαγή θα είναι ηλεκτρονική, και πλήρως ελεγχόμενη.
Αποκαλύπτει τους βασικούς πυλώνες αυτού του νέου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ενέσεων, και το πώς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί στον κόσμο το πώς αυτοί οι πυλώνες θα ενωθούν για να φτιάξουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
Η Κάθριν Όστιν Φιτς είναι Αμερικανίδα οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Solari Report.
Το βίντεο είχε ανέβει αρχικά στο YouTube, από το κανάλι ΘούριοςTV, αλλά διαγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες.
Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός, το σύστημα που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μας αφορά όλους, διότι θα ισοδυναμεί με δουλεία.
Η Κάθριν Όστιν Φιτς περιγράφει περιεκτικά τα σχέδια που κρύβονται πίσω από την τρέχουσα "πανδημία" προκειμένου να μεταβεί ο πλανήτης σε ένα νέο σύστημα τεχνοκρατίας και μετανθρωπισμού.
Αναλύει το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αποσύρουν το παλιό σύστημα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και φέρνουν ένα νέο, όπου η κάθε οικονομική συναλλαγή θα είναι ηλεκτρονική, και πλήρως ελεγχόμενη.
Αποκαλύπτει τους βασικούς πυλώνες αυτού του νέου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ενέσεων, και το πώς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί στον κόσμο το πώς αυτοί οι πυλώνες θα ενωθούν για να φτιάξουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
Η Κάθριν Όστιν Φιτς είναι Αμερικανίδα οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Solari Report.
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