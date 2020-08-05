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Silvano Trotta - 24 500 MORTS DE TROP !
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10 views • August 05, 2020
YT 5 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=WTX3K0kqr9w
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les faits sont têtus, la vérité est là ! Si la France avait adopté les méthodes allemandes, liberté de prescrire, il y aurait eu 24.500 de morts en moins au minimum. Décortiquons ensemble, la dernière étude des journalistes d'investigations de France-Soir. Puis je vous emmène aux USA, en Belgique, en Turquie et au Brésil. Petite précision sur les masques...
Sources :
http://www.francesoir.fr/covid-19-24500-morts-de-trop-en-france-estimation-finale-christian-perronne-avait-vu-juste
https://fr.sputniknews.com/france/202008051044206176-didier-raoult-estime-que-le-covid-19-est-desormais-lune-des-maladies-respiratoires-les-moins-graves/
https://www.sudinfo.be/id231299/article/2020-08-05/ce-nest-pas-60-mais-1-de-cas-confirmes-lex-recteur-et-virologue-de-luliege
https://summit.news/2020/08/05/poll-84-per-cent-of-americans-blame-media-for-political-divisions-in-the-country/
http://www.reaction19.fr
https://www.lelibrepenseur.org/nous-ne-voyons-pas-linteret-de-porter-un-masque-facial-declare-le-principal-expert-suedois/
https://news.sky.com/story/coronavirus-turkeys-covid-detectives-working-to-keep-the-pandemic-under-control-12041863
https://headlineusa.com/cdc-admit-perverse-incentive-covid/
https://thenationalpulse.com/news/leaked-hydroxychloroquine-memo/
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/04/science.abd3871/tab-pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/ancien-magistrat-nice-arrete-imposant-port-du-masque-est-violation-flagrante-du-droit-1860010.html
https://thathi.com.br/saude/apos-uso-de-cloroquina-ocupacao-de-leitos-de-uti-cai-de-100-para-30-em-sertaozinho/
https://francais.medscape.com/voirarticle/3606212
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les faits sont têtus, la vérité est là ! Si la France avait adopté les méthodes allemandes, liberté de prescrire, il y aurait eu 24.500 de morts en moins au minimum. Décortiquons ensemble, la dernière étude des journalistes d'investigations de France-Soir. Puis je vous emmène aux USA, en Belgique, en Turquie et au Brésil. Petite précision sur les masques...
Sources :
http://www.francesoir.fr/covid-19-24500-morts-de-trop-en-france-estimation-finale-christian-perronne-avait-vu-juste
https://fr.sputniknews.com/france/202008051044206176-didier-raoult-estime-que-le-covid-19-est-desormais-lune-des-maladies-respiratoires-les-moins-graves/
https://www.sudinfo.be/id231299/article/2020-08-05/ce-nest-pas-60-mais-1-de-cas-confirmes-lex-recteur-et-virologue-de-luliege
https://summit.news/2020/08/05/poll-84-per-cent-of-americans-blame-media-for-political-divisions-in-the-country/
http://www.reaction19.fr
https://www.lelibrepenseur.org/nous-ne-voyons-pas-linteret-de-porter-un-masque-facial-declare-le-principal-expert-suedois/
https://news.sky.com/story/coronavirus-turkeys-covid-detectives-working-to-keep-the-pandemic-under-control-12041863
https://headlineusa.com/cdc-admit-perverse-incentive-covid/
https://thenationalpulse.com/news/leaked-hydroxychloroquine-memo/
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/08/04/science.abd3871/tab-pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/ancien-magistrat-nice-arrete-imposant-port-du-masque-est-violation-flagrante-du-droit-1860010.html
https://thathi.com.br/saude/apos-uso-de-cloroquina-ocupacao-de-leitos-de-uti-cai-de-100-para-30-em-sertaozinho/
https://francais.medscape.com/voirarticle/3606212
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