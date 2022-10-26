ENΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ.ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΜΑΥΡΙΣΑΝ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΤΟ "ΜΠΟΥΚΕΤΟ"!!!!

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ENΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ.ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ,ΟΙ ΠΙΟ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΣ,ΑΝΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΝΑΡΑΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ.ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΜΑΥΡΙΣΑΝ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΤΟ "ΜΠΟΥΚΕΤΟ"!!!! Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΨΕΥΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ.ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΗΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ