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Mr. V (3η) - ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ_21_11_2017
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22 views • July 26, 2020
Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!
Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»


Α) Ειδήσεις


1) Η ψυχική ισορροπία του αλβανού πρωθυπουργού “Εντι Ράμα” [ του Χρήστου Ράμας από Δυρράχιο (γλύπτης) και της Αννας Κολέκα από το Βουνό της Χειμάρρας (απόφοιτος Ιατρικής) ] Άλλος ένας γενίτσαρος... (18:30)

2) Τα βιβλία των “θρησκευτικών” υπογράφτηκαν από τη επιτροπή που όρισε η Αν(ιερη) Σύνοδο… (28:08)

3) Η σύμβαση Cooper Α.Ν. 2220/1940 (ΦΕΚ 65/Α’/17.02.1940)… Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Β’και η εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων του Αχελώου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της πατρίδας μας... (47:01)

4) Ο λεβέντης - τσολιάς μαθητής στο Λύκειο Γαζίου στη Κρήτη ανήρτησε την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου την Ελληνική σημαία μετά από 4 χρόνια και έφαγε αποβολή !! (53:40)


Β) Ερωτήσεις εκπομπής :


1) Αληθεύει πως ετοιμάζονται να ξανά μειώσουν την στρατιωτική θητεία ; (01:08)

2) Αληθεύει ότι στο Λάμποβο της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου στη Βόρειο
'Ήπειρο μας "βούτηξαν" τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό των Γενεθλίων της Θεοτόκου ; (13:20)

3) Τι έγινε με τα βιβλία των “Θρησκευτικών” και τη διαδήλωση στο Μαρούσι ; (23:16)

4) Ποιος (ή ποιοι) κυβερνούν και διαφεντεύουν τις τύχες αυτού του λαού ; Το οικοδομικό τετράγωνο ( Πατησίων – Σολωμού – Καποδιστρίου – 3ης Σεπτεμβρίου ) με το περίφημο κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου... (31:43)

5) Τι συμβαίνει με τη χώρα μας ; Είναι όντως χρεοκοπημένη ; Είμαστε τόσο φτωχοί όσο μας παρουσιάζουν ; Το ΦΕΚ 315 / 27.12.1945 και το περίφημο Μπρέτον Γουντς ( Bretton Woods, New Hamshire, 01 – 22 Ιουλίου 1944 ). Ο Κάρολος Παπούλιας (Πρόεδρος “Δημοκρατίας”), ο Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Αλογοσκούφης και ο πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη Βασιλάκης... (36:51)
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