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Kvällens galenskap 211005
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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0 view • October 05, 2021
1. Två syriska män, 35 och 20 år gamla, åtalas vid Luleå tingsrätt för bland annat stämpling och förberedelse till mord. De båda männen planerade enligt åtalet att föra 35-åringens fru till Sverige och döda henne här, för att på så sätt återupprätta släktens heder sedan hon anklagats för att ha varit otrogen.
https://samnytt.se/syrisk-kvinna-fordes-till-sverige-for-att-hedersmordas/
2. När tänker Sveriges imamer ta avstånd från vanliga muslimers hat mot Lars Vilks och vår yttrandefrihet? Min kommentar: Det kommer dom aldrig göra.
https://katerinamagasin.se/nar-tanker-sveriges-imamer-ta-avstand-fran-vanliga-muslimers-hat-mot-lars-vilks-och-var-yttrandefrihet/
3. Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelar nu att svenska 15-åringar ”får bestämma själva” huruvida de ska vaccineras med de kontroversiella coronavaccinen och att barnens föräldrar inte ska ha någon bestämmanderätt i frågan.
https://www.vaken.se/skr-barn-ska-kunna-vaccineras-mot-foraldrarnas-vilja/
4. Under torsdagen den 30 september ägde ett viktigt möte rum i Ungerns huvudstad Budapest. Landet är nu ordförande för Visegrádgruppen som förutom Ungern omfattar Slovakien, Tjeckien och Polen. En lång historisk bindning och gemensamma värderingar och traditioner binder samman dessa fyra länder i Centraleuropa.
https://nyatider.nu/visegradgruppen-mottes-i-budapest/
5. Under hemlighetsmakeri arrangerades utvisningarna av flera IS-kvinnor från Syrien till Sverige, rapporterar Aftonbladet. De svenska myndigheterna bad sina syriska motparter att mörka deras möten om kvinnorna, som av de lokala myndigheterna ansågs för farliga för att vara kvar i landet.
https://nyheteridag.se/utvisades-till-sverige-for-farliga-for-syrien/
6. Medeltemperaturen på Amundsen–Scott-basen mellan april och september var -61 grader. Det är den den kallaste temperatur som uppmätts sedan mätningarna startade 1957. Nu kanske Greta blir lite lugnare.
https://www.friatider.se/rekordkallt-vid-sydpolen
7. En person är förd till sjukhus efter explosion i flerfamiljshus i Bagarmossen i södra Stockholm. En brand startade i byggnaden och boende i tre trappuppgångar har evakuerats
https://samtiden.nu/2021/10/ny-explosion-i-flerfamiljshus-nu-i-stockholm/
8 Det kan tyckas vara en relativt trivial betraktelse. Men det som hände i Västerås, när fyra medborgaraktivister möttes av polisvåld, drar en mycket obehaglig trendlinje. Vi ska inte inbilla oss att vi är immuna mot den form av repression som drabbat Frankrike, Australien eller Nya Zeeland. Tvärtom visar detta att det finns poliser som inget hellre vill än att ta ut sin frustration på andra, när man går bet på eller inte vågar möta de gängkriminella.
https://swebbtv.se/w/kW1NQVEh8UmCizPSzJBTeb
Keywords
samnytt
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