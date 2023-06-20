"Ανθοϊάματα: ένας φυσικός τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς & υγείας των κατοικιδίων ζώων"

Η Γκριτζάπη Κατερίνα γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1970, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το 2003 ίδρυσε την πρότυπη επιχειρήση Prima Dictio – τηλεγραμματεία (τηλεφωνική γραμματειακή υποστήριξη γιατρών, εταιρειών, θεραπευτών) με στόχο τη σύνδεση και την επικοινωνία ανθρώπων και αναγκών. Το 2013 αρχισε σπουδές βοτανοθεραπείας φτάνοντας στο σήμερα να μελετά κλινική βοτανοθεραπεία. Παράλληλα στο μεσοδιάστημα σπούδασε βασική ιατρική, ρεφλεξολογία, διαφόρων ειδών μαλάξεις, ψυχολογία, κινησιοθεραπεία, βασικά στοιχεία Ομοιοπαθητικής, ενεργειακές θεραπείες (ρέικι, ενεργειακά κέντρα), αρωματοθεραπεία, ανθοϊάματα και η αγάπη της για τα ζώα και η πρόθεση της για όσο γίνεται φυσικές θεραπείες χωρίς άτοπες παραμβατικές και φαρμακευτικές μεθόδους, βοηθός κτηνιατρικής περίθαλψης & ψυχολογίας των ζώων. Η "ηθολογία" όπως ονομάζεται ο τομέας αυτός είναι μια πρόκληση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά των ζώων. Όσο πιο καλά το κάνουμε, τόσο πιο εύκολα θα μπορούμε να τα θεραπεύσουμε, αλλά και εμείς οι ίδιοι θα έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά στη φύση μας.

