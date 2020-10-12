ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΡΙΞ

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19 views • October 12, 2020
"Ανοιχτό Μικρόφωνο με τον Γιάννη Αυγουστάτο" (30/ 9 /20201) .
Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά κάθε δεύτερη Τετάρτη (16.15-17.45) από τον διαδικτυακό ραδιοσταθμό http://www.e-roi.gr/ και ταυτόχρονα από το κανάλι του ΕΠΑΜ στο youtube : https://www.youtube.com/user/EPAMvideo
Στο δεύτερο μέρος οι ακροατές μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις και να κάνουν τα σχόλιά τους στο τηλ. του σταθμού : 210-3428676
Επόμενη εκπομπή την Τετάρτη 14/10/20 με θέμα :Η Μαζική ψυχολογία του Φασισμού.
Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά κάθε δεύτερη Τετάρτη (16.15-17.45) από τον διαδικτυακό ραδιοσταθμό http://www.e-roi.gr/ και ταυτόχρονα από το κανάλι του ΕΠΑΜ στο youtube : https://www.youtube.com/user/EPAMvideo
Στο δεύτερο μέρος οι ακροατές μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις και να κάνουν τα σχόλιά τους στο τηλ. του σταθμού : 210-3428676
Επόμενη εκπομπή την Τετάρτη 14/10/20 με θέμα :Η Μαζική ψυχολογία του Φασισμού.
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