ANDREW BASIAGO, O Homem que Esteve em Marte

Andrew D. Basiago, JD, MCRP. (Dist), M.Phil. (Cantab), 50 anos, líder da equipe do Projeto Pegasus e fundador e presidente do MARS, é um advogado, escritor, crononauta e visionário americano do século XXI.



Andy serviu no Projeto Pegasus no início da Era Tempo-Espacial e foi um dos primeiros exploradores de Marte da humanidade.



Ele é uma figura proeminente no Movimento da Verdade, liderando uma campanha para fazer lobby junto ao governo dos EUA para divulgar verdades como o fato de que os EUA alcançaram “acesso quântico” a eventos passados e futuros e usaram a viagem no tempo para colocar uma presença secreta dos EUA em Marte.



Andy foi identificado como o primeiro de dois “denunciantes de nível planetário” previstos pelo Web Bot, que analisa o conteúdo da World Wide Web para discernir tendências globais.



Sua Campanha da Verdade sobre viagem no tempo e vida em Marte é baseada na experiência pessoal direta servindo em dois projetos de defesa dos EUA.



No final da década de 1960 e início da década de 1970, Andy era uma criança participante do Projeto Pegasus, que era o programa de exploração do tempo-espaço dos EUA na época do surgimento das viagens no tempo na comunidade técnica de defesa dos EUA.



Ele foi chamado de volta ao serviço governamental no início da década de 1980, quando fez inúmeras visitas a Marte depois de ser escolhido para ingressar no programa de “sala de salto” de Marte da CIA.



Por mais de uma década, Andy investigou suas experiências secretas em projetos na tentativa de prová-las e comunicá-las a outras pessoas.



Em breve, ele publicará um livro que contará tudo que revelará a verdadeira história de suas experiências inspiradoras e aterrorizantes viajando no tempo para o governo dos EUA.



Andrew D. Basiago nasceu em 18 de setembro de 1961 em Morristown, Nova Jersey, o mais novo de cinco filhos, e cresceu no norte de Nova Jersey e no sul da Califórnia.



Andy foi identificado na primeira infância como uma criança “Índigo” com habilidades especiais, incluindo a capacidade de usar sua mente para levitar pequenos objetos e realizar telepatia lendo as mentes de outras pessoas.



Ex-membro da Mensa, a sociedade de alto QI, ele possui cinco diplomas, incluindo bacharelado em História pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e mestrado em Filosofia pela Universidade de Cambridge.



Enquanto era estudante de graduação na UCLA, Andy estudou história americana durante o dia, enquanto frequentava uma escola noturna em inteligência estratégica administrada pela Naval Postgraduate School.



Ao se formar na UCLA em 1984, tornou-se jornalista e protegido do editor Norman Cousins do Saturday Review, que certa vez o comparou a Robert M. Hutchins e o nomeou editor do Bulletin of the Atomic Scientists.



Andy foi inspirado por um encontro com o futurista Buckminster Fuller em 1981 para seguir carreira em questões ambientais. Depois de se conhecerem, Fuller escreveu: “A integridade de Andrew D. Basiago é um bom presságio para a continuação da humanidade no (o) Universo”.



Ele começou sua carreira pública escrevendo artigos sobre assuntos urbanos para jornais de Los Angeles, periódicos nacionais e para o jornal Calypso Log da Cousteau Society.



Andy estudou direito ambiental na Lewis & Clark Law School em Portland, Oregon, e depois desenhou planos urbanos ecológicos para cidades na Califórnia e estudou direito ambiental com o professor Malcolm Grant em Cambridge.



Os seus artigos académicos sobre “sustentabilidade” foram publicados em revistas académicas com revisão por pares na Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos.



Andy foi admitido na Ordem dos Advogados do Estado de Washington em 1996 e mantém um consultório particular em Washington.



Recentemente, editou vários trabalhos importantes relacionados ao contato da humanidade com a vida extraterrestre.



Ele foi o editor do livro de Alfred Lambremont Webre, Exopolitics: Politics, Government, and Law in the Universe (Universe Books, 2005), que usa como estudo de caso o contato humano com uma civilização avançada em Marte.



Editou também A Trilogia de Fátima do Dr. Joaquim Fernandes, Fina d’ Armada e outros estudiosos (Anomalist Books, 2007), uma história definitiva do Incidente de Fátima de 1917 que explora os seus aspectos extraterrestres.



Andrew D. Basiago está em uma cruzada como advogado e estadista para que o governo dos EUA revele seus segredos de viagem no tempo.



Andy acredita que fazer lobby junto ao governo dos EUA para desclassificar a sua capacidade secreta de teletransporte, para que o teletransporte possa ser adoptado globalmente como a principal forma de transporte civil, é a causa ambiental mais importante do nosso tempo.



Ele está a chamar a sua campanha da verdade de “Projecto Pegasus” em homenagem ao programa secreto de viagem no tempo dos EUA em que serviu durante a sua infância como um dos primeiros exploradores do espaço-tempo da América.