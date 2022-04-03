Luis de Miguel Ortega de Scabelum entrevista al Dr Gaston Cornu Labat y al Consultor Santiago Caviglia

Luis de Miguel -enfermero, abogado especialista en derecho sanitario, investigador, periodista y conductor (scabelum.com) y activista abocado principalmente a luchar en contra de los mandatos de inoculación con compuestos experimentales "anti COVID"- entrevista al Dr. Gastón Cornu Labat -médico cirujano y holístico- y al consultor especialista en estrategias y conductas humanas Santiago Caviglia.Temas de la entrevista efectuada el 31 de marzo del 2021:- La plandemia no terminó. Conflicto Rusia/Ucrania es usado como cortina de humo:En una atmosfera de distracciones de todo tipo (culminación de vacaciones y comienzo de ciclo escolar, carnaval, retorno a las campañas feministas/derechos por la mujer, maracas y otras minorías afectadas, discriminadas, marginadas o recluidas) y creación de preocupaciones (volvimos al antiguo esquema: conflictos bélicos y bombazos, desabastecimiento de gas y petróleo, suba de insumos esenciales, inflación, etc., volvieron los robos y violadores a la calle, etc.) para que se evite ver el verdadero peligro; se están creando nuevos acuerdos entre los gobiernos (representantes de los Ministerios de Salud y, a futuro, seguramente Organismos Internacionales de DDHH) y la OMS (podres supra nacionales como ser la ONU, OTAN, etc.) en donde se otorga de manera oficial completo poder de decisión a la OMS ante una nueva catástrofe (pandemia más aguda). Con esto se arma el nuevo escenario (segundo tiempo de esta plandemia: ante la nueva crisis global, se decretará en todo el planeta el Estado de Sitio bajo Ley Marcial (esto hace suspender las Constituciones de cada Nación para así poder dar lugar a medidas ilegales y violatorias, llevándolas a cabo bajo un “nuevo marco legal”.- La cosa es aún más grave:. Ciencia Cuántica al servicio de estos poderes supra nacionales y su genocídica agenda plandémica. Ausencia y complicidad de los Organismos de DDHH en su rol anti pandemia:.. Roles de la OEA y CIDH: (Resolución “vacunas” contra el covid).. Dependencia de los Gobiernos ante ellos y ellos ante la ONU y la OMS (etc.). Bancos de sangre y transfusiones contaminadas con misteriosos compuestos transgénicos experimentales “anti covid”- Importante denuncia contra el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina (dicha denuncia involucra a los organismos internacionales de la OEA y a la CIDH).- Análisis de nuestro activismo profesional a más de 2 años de esta lucha.- Tres soluciones: una, un inmediato, necesario y muy efectivo paleativo, las otras dos son soluciones radicales (de raíz):. 1- Certificados de exención médica a TODO mandato para inoculación “anti covid”.. 2- Reclamo social, jurídico y gubernamental por estudio y ensayos clínicos y denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.. 3- Denuncia por:. Realizar engañosas campañas de “vacunación anti covid” aduciendo que estos inóculos ya han sido aprobados dado que ya concluyeron satisfactóriamente su etapa de experimentación clínica/científica/legal.. Violación de concientimiento informado ante estas “terapias” de experimentación.. Envenenamiento por haber permitido el uso en la población de estos compuestos transgénicos experimentales “anti covid” (incluido abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público). MILAGROSAMENTE ESTA DENUNCIA ES UN HECHO, YA ESTA EN CURSO EN MANOS DE UN JUEZ.Ver denuncia:CASO Nro. 212931/2021 - MARTIN, NS; DIBLASI, L MS S/ENVENENAMIENTO O ADULTERACION DE AGUAS POTABLES O ALIMENTOS O MEDICINAS CULPOSO, ABUSO DE AUTORIDAD, EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA POR PRESTAMO DE NOMBRE:Formulo denuncia penal contra el Minist Salud Neuquen (pag 1 a 15)Solicita secuestro, pericia y prueba de informe de expertos (pag 16 a 19)Fiscalia rechazo inicial causa (pag 20 a 26)Apelacion fiscalia (pag 27 a 42)Ver denuncia Violacion de los Derechos Humanos realiazada en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina:👍 clickear en los 34 híper vínculos para acceder a evidencias, documentos, videos, audios ocultos, etc.VerALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-en:Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica para TODO mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a: