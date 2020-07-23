BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Silvano Trotta - France-Soir Xavier Azalbert
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • July 23, 2020
Import YT 23 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KBgbyRdIi7I
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ

Je reçois le directeur de la publication de France-Soir, qui vient nous expliquer le modèle collaboratif de son journal. Ainsi que des fabuleux dossiers sortis pendant cette crise. Et en même temps, vous pouvez gagner une maison...

http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-quel-est-le-traitement-standard-inclut-il-lhydroxychloroquine

http://www.francesoir.fr/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-iii-france-italie-qui-soigne-le-mieux

http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-II-effets-stupefiants-dans-53-pays

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg12-bas-les-masques-trop-dincertitudes-sur-leurs-inconvenients-leur

https://lexpert.francesoir.fr/?utm_source=FS&;utm_medium=ban&utm_campaign=gen

http://www.francesoir.fr/politique-france/le-1er-mai-francesoir-le-manifeste

https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-2676-microsoft-licencie-des-dizaines-de-journalistes-remplaces-par-des-robots.html




22 juillet 2020
Covid-19 : l’hydroxychloroquine marche épisode II "Effets stupéfiants dans 53 pays"
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-II-effets-stupefiants-dans-53-pays

22 juillet 2020
Covid-19 : l’hydroxychloroquine marche épisode II "Effets stupéfiants dans 53 pays"
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-II-effets-stupefiants-dans-53-pays

13 juillet 2020
Covid-19: l’hydroxychloroquine marche, une preuve solide ?
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-une-preuve-irrefutable

23 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour

22 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg12-bas-les-masques-trop-dincertitudes-sur-leurs-inconvenients-leur

21 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg11-bas-les-masques-une-efficacite-trop-incertaine

15 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg10-nous-cache-encore-le-taux-de-mortalite-en-reanimation-des

13 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg9-les-reanimations-ont-ete-submergees

16 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg8-laplatissement-de-la-courbe-na-pas-eu-lieu

10 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg7-nos-aines-les-plus-de-75-ans-ont-ete-massivement-exclus-des

8 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg6-le-grand-age-1er-facteur-de-risque-de-mortalite-par-virus

7 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg5-le-confinement-generalise-contre-intuitif-netait-pas-une-bonne

4 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg4-une-controverse-scientifique-propos-de-la-pertinence-du-confinement-qui

3 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-3-la-covid-19-est-elle-veritablement-plus-mortelle-quune-banale-grippe

2 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg2-les-propheties-ubuesques-des-epidemiologistes-modelisateurs

1er juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-le-virus-covid-19-circule-encore

13 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-histoire-dune-decouverte-sur-lhydroxychloroquine-jusqua-sa-publication-sur

9 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/interview-les-medecins-peuvent-ils-prescrire-le-plaquenil-me-krikorian-repond

8 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/l-entreprise-gilead-aurait-elle-dissimule-la%20vraie-toxicite-du-veklury-remdesivir

7 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/remdesivir-pour-quelques-milliards-de-plus-producteur-gilead-participation-de-lagence-europeenne-du

6 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/coronavirus-remise-en-question-du-taux-r

5 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/remdesivir-lopinion-de-lagence-europeenne-du-medicament-met-elle-en-danger-la-sante

5 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/deux-etudes-retrospectives-americaines-concluent-lefficacite-de-lhydroxychloroquine
Keywords
manipulationcovid19presse aux ordrespresse independanteliberte de la presse
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Humanity Is Destroying Itself&#8230; and AI Is Just the Next Tool

Humanity Is Destroying Itself… and AI Is Just the Next Tool

Mike Adams
AI Researcher Publishes Preparedness Checklist as AI-Enabled Cyberattacks Rise

AI Researcher Publishes Preparedness Checklist as AI-Enabled Cyberattacks Rise

Chase Codewell
Israeli Election Ends in Another Stalemate, Netanyahu and Eisenkot Deadlocked

Israeli Election Ends in Another Stalemate, Netanyahu and Eisenkot Deadlocked

Douglas Harrington
African leaders flock to Moscow despite West’s push to keep them home

African leaders flock to Moscow despite West’s push to keep them home

Cassie B.
Google Privacy Policy Update Allows Ad Targeting From Gmail, Drive, and Photos When Linked to Personal Intelligence

Google Privacy Policy Update Allows Ad Targeting From Gmail, Drive, and Photos When Linked to Personal Intelligence

Edison Reed
Former CIA Contractor Arrested by FBI in Classified Information Leak Case

Former CIA Contractor Arrested by FBI in Classified Information Leak Case

Chase Codewell
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy