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Silvano Trotta - France-Soir Xavier Azalbert
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Import YT 23 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KBgbyRdIi7I
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Je reçois le directeur de la publication de France-Soir, qui vient nous expliquer le modèle collaboratif de son journal. Ainsi que des fabuleux dossiers sortis pendant cette crise. Et en même temps, vous pouvez gagner une maison...
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-quel-est-le-traitement-standard-inclut-il-lhydroxychloroquine
http://www.francesoir.fr/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-iii-france-italie-qui-soigne-le-mieux
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-II-effets-stupefiants-dans-53-pays
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg12-bas-les-masques-trop-dincertitudes-sur-leurs-inconvenients-leur
https://lexpert.francesoir.fr/?utm_source=FS&;utm_medium=ban&utm_campaign=gen
http://www.francesoir.fr/politique-france/le-1er-mai-francesoir-le-manifeste
https://www.clubic.com/pro/entreprises/microsoft/actualite-2676-microsoft-licencie-des-dizaines-de-journalistes-remplaces-par-des-robots.html
22 juillet 2020
Covid-19 : l’hydroxychloroquine marche épisode II "Effets stupéfiants dans 53 pays"
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-II-effets-stupefiants-dans-53-pays
22 juillet 2020
Covid-19 : l’hydroxychloroquine marche épisode II "Effets stupéfiants dans 53 pays"
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-II-effets-stupefiants-dans-53-pays
13 juillet 2020
Covid-19: l’hydroxychloroquine marche, une preuve solide ?
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-une-preuve-irrefutable
23 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
22 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg12-bas-les-masques-trop-dincertitudes-sur-leurs-inconvenients-leur
21 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg11-bas-les-masques-une-efficacite-trop-incertaine
15 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg10-nous-cache-encore-le-taux-de-mortalite-en-reanimation-des
13 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg9-les-reanimations-ont-ete-submergees
16 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg8-laplatissement-de-la-courbe-na-pas-eu-lieu
10 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg7-nos-aines-les-plus-de-75-ans-ont-ete-massivement-exclus-des
8 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg6-le-grand-age-1er-facteur-de-risque-de-mortalite-par-virus
7 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg5-le-confinement-generalise-contre-intuitif-netait-pas-une-bonne
4 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg4-une-controverse-scientifique-propos-de-la-pertinence-du-confinement-qui
3 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-3-la-covid-19-est-elle-veritablement-plus-mortelle-quune-banale-grippe
2 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg2-les-propheties-ubuesques-des-epidemiologistes-modelisateurs
1er juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-le-virus-covid-19-circule-encore
13 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-histoire-dune-decouverte-sur-lhydroxychloroquine-jusqua-sa-publication-sur
9 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/interview-les-medecins-peuvent-ils-prescrire-le-plaquenil-me-krikorian-repond
8 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/l-entreprise-gilead-aurait-elle-dissimule-la%20vraie-toxicite-du-veklury-remdesivir
7 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/remdesivir-pour-quelques-milliards-de-plus-producteur-gilead-participation-de-lagence-europeenne-du
6 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/coronavirus-remise-en-question-du-taux-r
5 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/remdesivir-lopinion-de-lagence-europeenne-du-medicament-met-elle-en-danger-la-sante
5 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/deux-etudes-retrospectives-americaines-concluent-lefficacite-de-lhydroxychloroquine
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Je reçois le directeur de la publication de France-Soir, qui vient nous expliquer le modèle collaboratif de son journal. Ainsi que des fabuleux dossiers sortis pendant cette crise. Et en même temps, vous pouvez gagner une maison...
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-quel-est-le-traitement-standard-inclut-il-lhydroxychloroquine
http://www.francesoir.fr/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-iii-france-italie-qui-soigne-le-mieux
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-episode-II-effets-stupefiants-dans-53-pays
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg12-bas-les-masques-trop-dincertitudes-sur-leurs-inconvenients-leur
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22 juillet 2020
Covid-19 : l’hydroxychloroquine marche épisode II "Effets stupéfiants dans 53 pays"
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22 juillet 2020
Covid-19 : l’hydroxychloroquine marche épisode II "Effets stupéfiants dans 53 pays"
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13 juillet 2020
Covid-19: l’hydroxychloroquine marche, une preuve solide ?
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23 juillet 2020
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22 juillet 2020
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21 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg11-bas-les-masques-une-efficacite-trop-incertaine
15 juillet 2020
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13 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg9-les-reanimations-ont-ete-submergees
16 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg8-laplatissement-de-la-courbe-na-pas-eu-lieu
10 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg7-nos-aines-les-plus-de-75-ans-ont-ete-massivement-exclus-des
8 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg6-le-grand-age-1er-facteur-de-risque-de-mortalite-par-virus
7 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg5-le-confinement-generalise-contre-intuitif-netait-pas-une-bonne
4 juillet 2020
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3 juillet 2020
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2 juillet 2020
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1er juillet 2020
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13 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-histoire-dune-decouverte-sur-lhydroxychloroquine-jusqua-sa-publication-sur
9 juillet 2020
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8 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/l-entreprise-gilead-aurait-elle-dissimule-la%20vraie-toxicite-du-veklury-remdesivir
7 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/remdesivir-pour-quelques-milliards-de-plus-producteur-gilead-participation-de-lagence-europeenne-du
6 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/coronavirus-remise-en-question-du-taux-r
5 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/remdesivir-lopinion-de-lagence-europeenne-du-medicament-met-elle-en-danger-la-sante
5 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/deux-etudes-retrospectives-americaines-concluent-lefficacite-de-lhydroxychloroquine
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