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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ САТАНИСТОВ... Мировая элита всерьез готовит глобальный киберкризис.
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2221 views • July 13, 2021
От «Event 201» до «Cyber Polygon»: ВЭФ моделирует грядущую «Cyber Pandemic».
На ВЭФ заявлено, что кибератака с характеристиками, аналогичными коронавирусу, распространится быстрее и дальше любого биологического вируса... Киберэквивалент COVID-19 будет самораспространяющейся атакой с использованием одного или нескольких эксплойтов «нулевого дня»... Скорее всего, он будет атаковать все устройства, на которых работает одна общая операционная система или приложение... По оценкам вирусу для популярных приложений социальной сети с 2 млрд. пользователей потребуется где-то 5 дней, чтобы заразить более 1 миллиарда устройств. Конечный результат: миллионы устройств будут отключены в считанные дни.
На ВЭФ заявлено, что кибератака с характеристиками, аналогичными коронавирусу, распространится быстрее и дальше любого биологического вируса... Киберэквивалент COVID-19 будет самораспространяющейся атакой с использованием одного или нескольких эксплойтов «нулевого дня»... Скорее всего, он будет атаковать все устройства, на которых работает одна общая операционная система или приложение... По оценкам вирусу для популярных приложений социальной сети с 2 млрд. пользователей потребуется где-то 5 дней, чтобы заразить более 1 миллиарда устройств. Конечный результат: миллионы устройств будут отключены в считанные дни.
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