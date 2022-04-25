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Военный аспект. Игорь Стрелков. Мобилизация. Часть 2 (апрель 2022)
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350 views • April 25, 2022
Вторая часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена военному аспекту необходимости срочной мобилизации в Российской Федерации. Ретроспектива высказываний Игоря Стрелкова и в ходе спецоперации. Стрелков доступно о том, как связано отсутствие мобилизации с военными действиями сил Народной Милиции ДНР и ЛНР и Вооруженных Сил Российской Федерации.
Для полного понимания доводов Игоря Стрелкова о важности срочной мобилизации в Российской федерации смотрите все части сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация».
Первая часть сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация» раскрывает внешние и внутренние угрозы в случае затягивания военной спецоперации РФ.
Третья часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" раскроет причины необходимости частичной мобилизации, исходя из фактора территории Украины и относится, частично к первой и ко второй фазе СВО – денацификации и борьбе с подпольной деятельностью бандеровцев на освобожденных территориях Украины.
Четвертая часть "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена раскрытию понятия частичной мобилизации, форме мобилизации и другим организационным мероприятиям, включая законодательную базу для проведения мобилизации.
Источник: НОВОРОССИЯ Первый оперативный
Для полного понимания доводов Игоря Стрелкова о важности срочной мобилизации в Российской федерации смотрите все части сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация».
Первая часть сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация» раскрывает внешние и внутренние угрозы в случае затягивания военной спецоперации РФ.
Третья часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" раскроет причины необходимости частичной мобилизации, исходя из фактора территории Украины и относится, частично к первой и ко второй фазе СВО – денацификации и борьбе с подпольной деятельностью бандеровцев на освобожденных территориях Украины.
Четвертая часть "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена раскрытию понятия частичной мобилизации, форме мобилизации и другим организационным мероприятиям, включая законодательную базу для проведения мобилизации.
Источник: НОВОРОССИЯ Первый оперативный
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