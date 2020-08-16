Es gibt keine unabhängige freie Presse - sagt -Chief-editor New York Times

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56 views • August 16, 2020



(leicht korregierte Maschinenübersetzung des Originals unten)

John Swinton, Chefredakteur der New York Times, 1860-1870: Swinton war Ehrengast bei einem Bankett, das ihm von den Führern seines Fachs gegeben wurde. Jemand, der weder die Presse noch Swinton kannte, erhob einen Toast auf die unabhängige Presse. Swinton empörte seine Kollegen, indem er antwortete:



Zu diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte gibt es in Amerika keine unabhängige Presse. Du weißt es und ich weiß es.



Es gibt keinen von Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinungen zu schreiben, und wenn Sie dies getan haben, wissen Sie vorher, dass sie niemals in gedruckter Form erscheinen würden. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, dass ich meine ehrliche Meinung aus der Zeitung heraushalte, mit der ich verbunden bin. Andere von Ihnen erhalten ähnliche Gehälter für ähnliche Dinge, und jeder von Ihnen, der so dumm wäre, ehrliche Meinungen zu schreiben, würde auf der Straße nach einem anderen Job suchen. Wenn ich zulassen würde, dass meine ehrlichen Meinungen in einer Ausgabe meines Papiers erscheinen, wäre meine Anstellung innerhalb von vierundzwanzig Stunden weg.



Die Aufgabe der Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, direkt zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, zu Füßen des Mammons zu kriechen und sein Land und seine Rasse für sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es, und was für eine Torheit ist das, auf eine unabhängige Presse anzustoßen?



Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Männer hinter den Kulissen. Wir sind die Marionetten, sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unser Leben sind Eigentum anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte.



(Quelle: Labour's Untold Story, von Richard O. Boyer und Herbert M. Morais, veröffentlicht von United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY, 1955/1979.)

http://www.constitution.org/pub/swinton_press.htm John Swinton Chefredakteur der New York Times 1880: In Deutsch: Journalisten sind intellektuelle Prostituierte (Chefredakteur der NewYork Times1880) https://youtu.be/UMKBSFUIpi0 (leicht korregierte Maschinenübersetzung des Originals unten)John Swinton, Chefredakteur der New York Times, 1860-1870: Swinton war Ehrengast bei einem Bankett, das ihm von den Führern seines Fachs gegeben wurde. Jemand, der weder die Presse noch Swinton kannte, erhob einen Toast auf die unabhängige Presse. Swinton empörte seine Kollegen, indem er antwortete:Zu diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte gibt es in Amerika keine unabhängige Presse. Du weißt es und ich weiß es.Es gibt keinen von Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinungen zu schreiben, und wenn Sie dies getan haben, wissen Sie vorher, dass sie niemals in gedruckter Form erscheinen würden. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, dass ich meine ehrliche Meinung aus der Zeitung heraushalte, mit der ich verbunden bin. Andere von Ihnen erhalten ähnliche Gehälter für ähnliche Dinge, und jeder von Ihnen, der so dumm wäre, ehrliche Meinungen zu schreiben, würde auf der Straße nach einem anderen Job suchen. Wenn ich zulassen würde, dass meine ehrlichen Meinungen in einer Ausgabe meines Papiers erscheinen, wäre meine Anstellung innerhalb von vierundzwanzig Stunden weg.Die Aufgabe der Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, direkt zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, zu Füßen des Mammons zu kriechen und sein Land und seine Rasse für sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es, und was für eine Torheit ist das, auf eine unabhängige Presse anzustoßen?Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Männer hinter den Kulissen. Wir sind die Marionetten, sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unser Leben sind Eigentum anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte.(Quelle: Labour's Untold Story, von Richard O. Boyer und Herbert M. Morais, veröffentlicht von United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY, 1955/1979.) Keywords manipulationfakebetrugfreiheitkommunismusdemokratiesozialismuskapitalismusmedienluegenpressefreie presseunabhaengige presse

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