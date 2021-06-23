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Is er alleen op aarde chocolade?
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254 views • June 23, 2021
Even een blij, positief filmpje mensen! Zweefgekkies Tijn en Binkie zijn gezellig een weekend bij Christina von Dreien geweest en ze zij er nog helemaal 'stuiteballerig' van.
De belangrijkste vraag aan Christina was: "Is er alleen op de aarde chocolade?" en Christina had gezegd: "Ik denk het wel".
Nou en dat was zo helemaal te gek!
En onthouden hoor, als iedereen elke dag lacht is er geen plaats meer voor angst! Want de 'wezens' voeden zich met angst! En wat is de beste manier om geen angst te hebben? Chocolade eten natuurlijk!
De belangrijkste vraag aan Christina was: "Is er alleen op de aarde chocolade?" en Christina had gezegd: "Ik denk het wel".
Nou en dat was zo helemaal te gek!
En onthouden hoor, als iedereen elke dag lacht is er geen plaats meer voor angst! Want de 'wezens' voeden zich met angst! En wat is de beste manier om geen angst te hebben? Chocolade eten natuurlijk!
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