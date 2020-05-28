Judy Mikovits - Entrevista anterior al documental Plandemic

Judy Mikovits, es una de las científicas más exitosas de su generación. En 1991 revolucionó el tratamiento del SIDA y en el apogeo de su carrera publicó un artículo muy importante en la revista Science que revolucionó a la comunidad científica. La doctora afirmaba que en la elaboración de vacunas es frecuente utilizar tejidos fetales de humanos y animales y que tal práctica está ocasionando una plaga devastadora de enfermedades crónicas. Después de su descubrimiento, fue perseguida y silenciada pero, a raíz de la crisis mundial que estamos viviendo, ha vuelto estar muy visible por declarar que el doctor Tony Fauci es directamente responsable de la muerte de millones de personas con sus programas de vacunación desde 1984.También ha dicho (y en esto es respaldada nada menos que por el premio nobel de medicina Luc Montagnier) que el Covid 19 ha sido manipulado genéticamente, es decir, que es un arma biológica.

Su libro “Plague of Corruption” origen de la documental Plandemic es, en estos momentos, un éxito de ventas.