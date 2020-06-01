Jean-Jacques Crevecoeur - CDL40 - Les mensonges autour du COVID-19 éclatent au grand jour ! - Conversation du lundi #40

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Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur :



Nota : suite censure YT, vidéo re-publiée cf.



Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.

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Plus les semaines avancent dans ce dossier du COVID19, plus les mensonges des instances de santé, des dirigeants et des médias dominants éclatent au grand jour. Ceux qui se considéraient comme l'élite mondiale se sentent de plus en plus empêtrés dans leurs propres manœuvres de manipulation, réagissent comme une bête aux abois et multiplient des erreurs grossières qui ne laissent plus aucun doute quant à leurs intentions véritables à notre égard !



Une occasion exceptionnelle de discerner ceux en qui nous pouvons placer notre confiance et de faire un grand nettoyage de printemps dans ce monde contaminé par les mensonges, les fraudes, la corruption et les manœuvres criminelles.



— Pour revoir ma vidéo sur la manière de passer les médias au détecteur de mensonges, cliquez sur ce lien : CDL22 - Apprendre le doute systématique :

— Vous DEVEZ absolument visionner cette entrevue du docteur Gérard Delépine qui prouve, chiffres à l'appui, que la stratégie de confinement a fait 10 à 20 fois plus de morts par million d'habitants que dans les pays où le confinement n'a pas été privilégié :



Quelques sources d'informations indépendantes à propos de ce plan mondial de fausse pandémie…



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— Silvano Trotta :

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— Radio Québec :

— Partagez, c'est sympa :

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Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.



Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.



Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.



A travers ce partage, je veux :



— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;

— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;

— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.



Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.

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Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité. Import YT 1er juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=4wN_4R0cQAU Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA Nota : suite censure YT, vidéo re-publiée cf. https://www.youtube.com/watch?v=pei7UakzcE4 Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0 Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee Plus les semaines avancent dans ce dossier du COVID19, plus les mensonges des instances de santé, des dirigeants et des médias dominants éclatent au grand jour. Ceux qui se considéraient comme l'élite mondiale se sentent de plus en plus empêtrés dans leurs propres manœuvres de manipulation, réagissent comme une bête aux abois et multiplient des erreurs grossières qui ne laissent plus aucun doute quant à leurs intentions véritables à notre égard !Une occasion exceptionnelle de discerner ceux en qui nous pouvons placer notre confiance et de faire un grand nettoyage de printemps dans ce monde contaminé par les mensonges, les fraudes, la corruption et les manœuvres criminelles.— Pour revoir ma vidéo sur la manière de passer les médias au détecteur de mensonges, cliquez sur ce lien : CDL22 - Apprendre le doute systématique : https://youtube.com/watch?v=INw-f9eSUhQ — Vous DEVEZ absolument visionner cette entrevue du docteur Gérard Delépine qui prouve, chiffres à l'appui, que la stratégie de confinement a fait 10 à 20 fois plus de morts par million d'habitants que dans les pays où le confinement n'a pas été privilégié : https://youtube.com/watch?v=Kwr-3-f-yU8 Quelques sources d'informations indépendantes à propos de ce plan mondial de fausse pandémie…=====================EN FRANÇAIS=====================— Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ — Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA — Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ " dir="auto— Philippe Jandrok : https://www.youtube.com/channel/UCaOaiEf63XL_7cyaDLP1GiA — Radio Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ — Partagez, c'est sympa : https://www.youtube.com/channel/UCr_3nQ4eRCwm_XUDpf62MAg — Selim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww — Médiapart : https://www.youtube.com/channel/UCdnaDhU-LDQrIEEmSIfq0-Q — Investig'Action : https://www.youtube.com/channel/UChq7IIJgKBr5cElD44Q6PlA — ¿ Pourquoi Pas ? : https://www.youtube.com/channel/UCOhBZTM4pD2-CniOMOiPtOA — Strategika : https://strategika.fr/ — Mondialisation.ca : https://www.mondialisation.ca/ =====================EN ANGLAIS======================— Amazing Polly : https://www.youtube.com/channel/UCJkOZZrGNEJYDhzVwd24Bfg — Dana Ashlie : https://www.youtube.com/channel/UCBizESL5Wcvcxs2eB6h0txQ — Swiss Policy Research : https://swprs.org/ — No More FakeNews : https://blog.nomorefakenews.com/ Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC *** QUI SUIS-JE ***Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.A travers ce partage, je veux :— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/Rejoignezlacommunaut%C3%A9 Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité. Keywords manipulationintoxicationcovid19mensongessante

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