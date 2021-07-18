Dan Johannesson was live 9h ago. Co[Van]Vid-19 [18.07.2021]

Ny eksplosiv video, viser og reflekterer over de utrolige økonomiske, politiske og ideologiske kræfter som reelt arbejder neden under det gigantiske, både danske og globale, Covid 19 narrativ.Også de mulige langsigtede sundhedsmæssige trusler som vaccinen kan medfører, samt hele den nye idé om at endeløse MRNA vacciner fremover skal gå i stedet for vores immunforsvar, belyses og reflekterer filmens instruktør Thomas Soltau over.Co[Van]Vid-19: Hvorfor Skal Alle Vaccineres Med en Kun Betinget Godkendt Vaccine?Thomas Soltaus egen beskrivelse af videoen:"Ord har magt, men de ord som allerstørst magt, er de ord som bruges i godhedens, tolerancens og fællesskabets navn - for de lukker munden på næsten alt kritik / også den spirende skepsis i vores sind.Og det har magthaverne forstået - så de fordrejer ord, og deres definitioner så de kan bruges som angrebsvåben - i mod os. De bruger dem til at lukke munden på os, og få os til at makke ret.Og mange kan stadig ikke se det - og derfor er godhedens tyranni, tyranni, udført i godhedens navn, langt mere magtfuldt end noget andet.”Del Videoen Vidt Og Bredt:Videoen er af stor vigtighed, og der er brug for at vi alle hjælpes ad, med at få den ud til hele Danmarks befolkning.Udover at dele videoen på Facebook, kan du også dele den alle andre steder, fra Bitchute, ved hjælp af dette her link:TAK fordi du ved at dele videoen overalt, hjælper dine medborgere med at kunne tage et langt mere oplyst valg ift. deres egne og deres børns kroppe og sundhed.