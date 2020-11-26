© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Какво НИКОЙ не казва за заключванията - Джеймс Корбет
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • November 26, 2020
През 2006 г. 15-годишна ученичка от гимназията от Албакърки, Ню Мексико спечели трето място на панаира на науката и техниката на Интел за своя проект за забавяне на разпространението на инфекциозен патоген по време на спешна пандемия. Използвайки компютърна симулация, която тя разработи с помощта на баща си, тя твърди, че за да забавят разпространението на болестта, правителствата трябва да прилагат спиране на училищата, да държат децата си у дома и да налагат социално дистанциране.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.