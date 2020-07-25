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Jean-Jacques Crevecoeur - Précisions et mise au point exceptionnelle - Conversation du lundi #47Bis
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3 views • July 25, 2020
Import 22 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=sJiGYiO-gro
Chaîne YT Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Suite à la publication de ma double conversation du lundi #47, intitulée « Le bon vieux temps de l'esclavage est de retour », et suite à la manifestation de plusieurs de vos inquiétudes, j'ai trouvé nécessaire de préciser un certain nombre de choses quant à mon positionnement actuel dans le cadre de ce combat pour la liberté, le respect et la dignité humaine.
Chaîne YT Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Suite à la publication de ma double conversation du lundi #47, intitulée « Le bon vieux temps de l'esclavage est de retour », et suite à la manifestation de plusieurs de vos inquiétudes, j'ai trouvé nécessaire de préciser un certain nombre de choses quant à mon positionnement actuel dans le cadre de ce combat pour la liberté, le respect et la dignité humaine.
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