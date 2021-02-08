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08.02.2021. Богородица сказала, что люди замучили своими грехами (Выпуск № 188 часть II).
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8612 views • February 04, 2021
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Содержание:
01:01 Богородица сказала, что люди замучили своими грехами. Аверкий Таушев и Никодим Святогорец. https://www.youtube.com/watch?v=XO-DWCHC-Cg.
10:21 Заповеди блаженства для современного мира. https://www.youtube.com/watch?v=LhUObJgeLKk&;feature=youtu.be.
24:58 США.Трагедия с врачами.Странные вещи начали случаться с врачами по всему миру!//Америка американцы. https://www.youtube.com/watch?v=LWZobM-lH1E.
33:34 Академик РАН вирусолог Виталий Зверев наотрез отказался делать прививку. https://vk.com/wall-33963853_109734.
34:50 Руководство ЦУМа вынуждает своих сотрудников массово прививаться экспериментальным препаратом в принудительном порядке под угрозой. https://vk.com/thomas_winsor?w=wall-79829373_515147.
37:17 Ковидная изоляция: в Германии нарушителей карантина заключают в спецтюрьмы. https://www.youtube.com/watch?v=NwmEvNsq9uQ.
39:05 Письмо слушателя. О том, как люди относятся к вакцинации.
41:44 Кассир из Московской «Пятерочки» работает без маски и «строит» полицейских. https://www.youtube.com/watch?v=cSHeO8pZFi8&;feature=youtu.be.
46:17 Карточки овечки. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_120.
46:57 МАСКИ ДЛЯ ПРОСТОЛЮДИНОВ. https://3rm.info/main/83625-tak-i-est-cerkovniki-svobodnye-knjazja-a-narod-bezpravnye-raby-v-namordnikah-pismo-v-redakciju.html.
48:05 Для чего собирают ДНК / РНК материал. Смотреть до конца!
https://www.youtube.com/watch?v=T6nziCe54fA&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=95.
51:55 ИТАЛИЯ.НОВОСТИ: МОЙ ОПЫТ С КОРОНОЙ! https://www.youtube.com/watch?v=1XObNsxIjOY-----&;feature=youtu.be.
58:47 ВОЗ призвала Великобританию отказаться от массовой вакцинации. https://iz.ru/1118403/2021-01-30/voz-prizvala-britaniiu-otkazatsia-ot-massovoi-vaktcinatcii?utm_source=smi2.
01:00:25 ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. https://www.youtube.com/watch?v=vaWqPEx5OVI.
01:03:08 Письмо слушателя. Смерть после прививки.
01:04:22 Святитель Николай Сербский. Снова воину И , в подтверждение случившегося с ним. https://www.youtube.com/watch?v=Q7BbAQmQjFw&;feature=youtu.be.
01:08:42 Бог поругаем Не бывает. https://www.youtube.com/watch?v=Q7ysAMU1-zI&;feature=youtu.be.
01:13:10 Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома. https://www.omskinform.ru/news/150954 .
01:16:30 МОЛИТВЕННЫЙ ЩИТ во всякой опасности и беде. ЗАЩИТА от демонских нападений. Православные молитвы. https://www.youtube.com/watch?v=3X_MD8AD_wM&;feature=youtu.be.
01:26:24 ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ НА ГАЛИЛЕЙСКОМ МОРЕ. https://youtu.be/Xr5Q9TO2hK4.
Сегодня мы поговорим о том, как наши грехи влияют на Богородицу и святых. Послушаем выступление праведного батюшки, услышим его мнение на счет биометрических документов, прививок, вакцинации. Узнаем, что произошло с людьми, которые имели отношение к фармацевтике и медицине в США. Увидим на наглядном примере, как защитит свое право не носить маску, узнаем, что известный вирусолог не собирается делать себе прививку. Напомним, что вера и чистосердечная молитва лучшие помощники в тяжелых делах и во всяких начинаниях.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:01 Богородица сказала, что люди замучили своими грехами. Аверкий Таушев и Никодим Святогорец. https://www.youtube.com/watch?v=XO-DWCHC-Cg.
10:21 Заповеди блаженства для современного мира. https://www.youtube.com/watch?v=LhUObJgeLKk&;feature=youtu.be.
24:58 США.Трагедия с врачами.Странные вещи начали случаться с врачами по всему миру!//Америка американцы. https://www.youtube.com/watch?v=LWZobM-lH1E.
33:34 Академик РАН вирусолог Виталий Зверев наотрез отказался делать прививку. https://vk.com/wall-33963853_109734.
34:50 Руководство ЦУМа вынуждает своих сотрудников массово прививаться экспериментальным препаратом в принудительном порядке под угрозой. https://vk.com/thomas_winsor?w=wall-79829373_515147.
37:17 Ковидная изоляция: в Германии нарушителей карантина заключают в спецтюрьмы. https://www.youtube.com/watch?v=NwmEvNsq9uQ.
39:05 Письмо слушателя. О том, как люди относятся к вакцинации.
41:44 Кассир из Московской «Пятерочки» работает без маски и «строит» полицейских. https://www.youtube.com/watch?v=cSHeO8pZFi8&;feature=youtu.be.
46:17 Карточки овечки. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_120.
46:57 МАСКИ ДЛЯ ПРОСТОЛЮДИНОВ. https://3rm.info/main/83625-tak-i-est-cerkovniki-svobodnye-knjazja-a-narod-bezpravnye-raby-v-namordnikah-pismo-v-redakciju.html.
48:05 Для чего собирают ДНК / РНК материал. Смотреть до конца!
https://www.youtube.com/watch?v=T6nziCe54fA&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=95.
51:55 ИТАЛИЯ.НОВОСТИ: МОЙ ОПЫТ С КОРОНОЙ! https://www.youtube.com/watch?v=1XObNsxIjOY-----&;feature=youtu.be.
58:47 ВОЗ призвала Великобританию отказаться от массовой вакцинации. https://iz.ru/1118403/2021-01-30/voz-prizvala-britaniiu-otkazatsia-ot-massovoi-vaktcinatcii?utm_source=smi2.
01:00:25 ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. https://www.youtube.com/watch?v=vaWqPEx5OVI.
01:03:08 Письмо слушателя. Смерть после прививки.
01:04:22 Святитель Николай Сербский. Снова воину И , в подтверждение случившегося с ним. https://www.youtube.com/watch?v=Q7BbAQmQjFw&;feature=youtu.be.
01:08:42 Бог поругаем Не бывает. https://www.youtube.com/watch?v=Q7ysAMU1-zI&;feature=youtu.be.
01:13:10 Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома. https://www.omskinform.ru/news/150954 .
01:16:30 МОЛИТВЕННЫЙ ЩИТ во всякой опасности и беде. ЗАЩИТА от демонских нападений. Православные молитвы. https://www.youtube.com/watch?v=3X_MD8AD_wM&;feature=youtu.be.
01:26:24 ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ НА ГАЛИЛЕЙСКОМ МОРЕ. https://youtu.be/Xr5Q9TO2hK4.
Сегодня мы поговорим о том, как наши грехи влияют на Богородицу и святых. Послушаем выступление праведного батюшки, услышим его мнение на счет биометрических документов, прививок, вакцинации. Узнаем, что произошло с людьми, которые имели отношение к фармацевтике и медицине в США. Увидим на наглядном примере, как защитит свое право не носить маску, узнаем, что известный вирусолог не собирается делать себе прививку. Напомним, что вера и чистосердечная молитва лучшие помощники в тяжелых делах и во всяких начинаниях.
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