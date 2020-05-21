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DENKanstoss Mai 2020 // Das aktuelle Weltgeschehen // mit Peter Denk und Manuel C. Mittas
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483 views • May 21, 2020
Die Themen:
1, Das Dokument bzgl der Analyse zum Krisenmanagement in Deutschland
2., Demonstrationen in Deutschland und Österreich
3., Medienhetze gegen Alternative Medien
4., Axel Springer schwenk RKK Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts
5., Verfassungsgerichtsurteil zu den EZB Anleihekäufen
6., Jalta 1 und Gerüchte um eine etwaige geheime Jalta 2 Konferenz
7., Obama Gate
10., Die Rekrutierung neuer Piloten der US Space Force
8, , Der Deal des US Militärs mit Apiject Systems für 500 Millionen RFID Schnellimpfeinheiten zu welchem ich ein kurzes Video gemacht habe
https://www.govconwire.com/2020/05/usaf-selects-apiject-for-potential-138m-covid-19-syringe-manufacturing-support-contract/
9., Die Freigegebenen Aufnahmen der US Air NAVY
10., Die Rekrutierung neuer Piloten der US Space Force
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►►►► Hier findet Ihr weitere Informationen zu TheFalseFlag
Recherchenetzwerk Satanismus und Rituelle Gewalt
https://recherchenetzwerksatanismus.wordpress.com/
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Wir sind immer auf der Suche nach Menschen die bei uns partizipieren möchten, Grafiker, Cutter, Schreibende Helfer, Kameramänner uvm sind bei uns immer willkommen
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#OutofTheBox #DENKanstoss #PeterDenk
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1, Das Dokument bzgl der Analyse zum Krisenmanagement in Deutschland
2., Demonstrationen in Deutschland und Österreich
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10., Die Rekrutierung neuer Piloten der US Space Force
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