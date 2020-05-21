DENKanstoss Mai 2020 // Das aktuelle Weltgeschehen // mit Peter Denk und Manuel C. Mittas

Out of the Box TV 12 followers Follow 2 Share Add to... Download MP3 Share Report

483 views • May 21, 2020



1, Das Dokument bzgl der Analyse zum Krisenmanagement in Deutschland

2., Demonstrationen in Deutschland und Österreich

3., Medienhetze gegen Alternative Medien

4., Axel Springer schwenk RKK Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts

5., Verfassungsgerichtsurteil zu den EZB Anleihekäufen

6., Jalta 1 und Gerüchte um eine etwaige geheime Jalta 2 Konferenz

7., Obama Gate

10., Die Rekrutierung neuer Piloten der US Space Force





8, , Der Deal des US Militärs mit Apiject Systems für 500 Millionen RFID Schnellimpfeinheiten zu welchem ich ein kurzes Video gemacht habe

https://www.govconwire.com/2020/05/usaf-selects-apiject-for-potential-138m-covid-19-syringe-manufacturing-support-contract/

9., Die Freigegebenen Aufnahmen der US Air NAVY

10., Die Rekrutierung neuer Piloten der US Space Force



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



►►►► Hier findet Ihr weitere Informationen zu TheFalseFlag

Recherchenetzwerk Satanismus und Rituelle Gewalt

https://recherchenetzwerksatanismus.wordpress.com/



►► Bitte holt Euch ein Abo bei Out of the Box Talk

►►



►►► MITARBEIT ►►►

Wir sind immer auf der Suche nach Menschen die bei uns partizipieren möchten, Grafiker, Cutter, Schreibende Helfer, Kameramänner uvm sind bei uns immer willkommen





►►► UNTERSTÜTZUNG ►►►



► PayPal MonatsAbo:



►► PayPal

► http://paypal.me/thefalseflag



Sollte diese Links bei Ihnen nicht funktionieren nutzen Sie bitte die Paypal Buttons auf meinem Blog in der rechten Spalte!

https://thefalseflagblog.wordpress.com/



►► Unterstützen Sie und mit einem Abo der Expresszeitung:

► https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/abos/jahresabo.html?atid=437



►► Engagieren Sie sich im Kampf gegen den Internationalen Menschenhandel

► http://stophumantrafficking.info/



►► Unterstützen Sie Sea Shepherd und helfen Sie mit Ihrer Spende den illegalen Walfang zu stoppen

► https://sea-shepherd.de/



►► Unsere Bankverbindung lautet ab sofort:

► Manuel C. MITTAS

► IBAN: AT29 6000 0104 1031 5594

► Kreditinstitut: BAWAG/PSK

► BIC/SWIFT: BAWAATWWXXX

► Verwendungszweck: UNTERSTÜTZUNG!!



►► Facebook:

► https://www.facebook.com/TheFalseFlagDOTcom/



►► VK:

► https://vk.com/thefalseflag



►►Telegram Gruppe

► https://t.me/OutoftheBox_TV



►► Blog:

► https://thefalseflagblog.wordpress.com/

► https://manuelcorneliusmittas.wordpress.com/



►► Unser Mixcloud Audio Podcast Kanal

► https://www.mixcloud.com/thefalseflag/



►► Unser Onlineshop::

► https://shop.spreadshirt.de/thefalseflag012

► http://shop.spreadshirt.at/thefalseflag1/





►► KONTAKT:





►►► DIESE SENDUNG DARF OHNE SCHRIFTLICHER ZUSTIMMUNG NICHT KOPIERT, ZERSTÜCKELT, ODER ANDERWERTIG VERBREITET WERDEN ►►►







#OutofTheBox #DENKanstoss #PeterDenk







Haftungsausschluss § 130 StGB. Ich distanziere mich hiermit von sämtlichen Inhalten der von mir geposteten Beiträge, Videos und Bilder. Die Themen:1, Das Dokument bzgl der Analyse zum Krisenmanagement in Deutschland2., Demonstrationen in Deutschland und Österreich3., Medienhetze gegen Alternative Medien4., Axel Springer schwenk RKK Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts5., Verfassungsgerichtsurteil zu den EZB Anleihekäufen6., Jalta 1 und Gerüchte um eine etwaige geheime Jalta 2 Konferenz7., Obama Gate10., Die Rekrutierung neuer Piloten der US Space Force8, , Der Deal des US Militärs mit Apiject Systems für 500 Millionen RFID Schnellimpfeinheiten zu welchem ich ein kurzes Video gemacht habe9., Die Freigegebenen Aufnahmen der US Air NAVY10., Die Rekrutierung neuer Piloten der US Space Force////////////////////////////////////////////////////////////////////////////►►►► Hier findet Ihr weitere Informationen zu TheFalseFlagRecherchenetzwerk Satanismus und Rituelle Gewalt►► Bitte holt Euch ein Abo bei Out of the Box Talk►► https://www.youtube.com/channel/UC2vMqsNB4rTiazWEoKTUJuQ ►►► MITARBEIT ►►►Wir sind immer auf der Suche nach Menschen die bei uns partizipieren möchten, Grafiker, Cutter, Schreibende Helfer, Kameramänner uvm sind bei uns immer willkommen►►► UNTERSTÜTZUNG ►►►► PayPal MonatsAbo: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KMKFDPYRDQPE6&source=url ►► PayPalSollte diese Links bei Ihnen nicht funktionieren nutzen Sie bitte die Paypal Buttons auf meinem Blog in der rechten Spalte!►► Unterstützen Sie und mit einem Abo der Expresszeitung:►► Engagieren Sie sich im Kampf gegen den Internationalen Menschenhandel►► Unterstützen Sie Sea Shepherd und helfen Sie mit Ihrer Spende den illegalen Walfang zu stoppen►► Unsere Bankverbindung lautet ab sofort:► Manuel C. MITTAS► IBAN: AT29 6000 0104 1031 5594► Kreditinstitut: BAWAG/PSK► BIC/SWIFT: BAWAATWWXXX► Verwendungszweck: UNTERSTÜTZUNG!!►► Facebook:►► VK:►►Telegram Gruppe► https://t.me/OutoftheBox_TV►► Blog:►► Unser Mixcloud Audio Podcast Kanal►► Unser Onlineshop::►► KONTAKT: [email protected] ►►► DIESE SENDUNG DARF OHNE SCHRIFTLICHER ZUSTIMMUNG NICHT KOPIERT, ZERSTÜCKELT, ODER ANDERWERTIG VERBREITET WERDEN ►►►#OutofTheBox #DENKanstoss #PeterDenkHaftungsausschluss § 130 StGB. Ich distanziere mich hiermit von sämtlichen Inhalten der von mir geposteten Beiträge, Videos und Bilder. Keywords trumpeugermandeutschcovid19out of the box tvdenkanstosspeter denkmanuel mittasezbexopolitik

Show More