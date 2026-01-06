BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Cognitive Radio Networks and Blockchain, by Mubashir Rehmani, Cork Institute of Technology IEEE UK & IRELAND
1 day ago

https://vimeo.com/477622613?autoplay=1&muted=1&stream_id=Y2xpcHN8NjI0MzczMTV8aWQ6ZGVzY3xbXQ%3D%3D&turnstile=0.uNvMKI_EpXYd5xd7MeO6efozS2f64R0fDbcTSraLk6qeDh7XjZO6E_sLiyGoT_AZGA5rC3T_U0rwlweHcUloC-pgTPpVmzk4r4MnLJ3tH2t6Man3DYC79N_IGl7BYRDCVNuKrCoSfN-RV-DW__Ex5wynNifOIk6BHYbeR7-IiYEXlZ79UUGorJquYpQ8pd9AOGzDEQoAzh7eCz74Gvj3_cffIBnR9W716L6kUdLh6f9M2CWevkIvFUF-Mj0tnQivK1jy2NWKIhVUillNBSMZz2XAU1gdJ1z4-Cgc0CL7oit7Uq6kbJ9fa4sTHOe-fdBk000AVjaeQWJ5UzIwWjV85VapMM46a-BABkvtw5pTZp2lBK-xG0SSYFK6ZQUxbK1PKFrt7Etb-KZUaD0dc9neh4AlSm4mtS-f36tKtcGgzMykNmPIV2TEhthhaDn81x5IdjgwtmoO0f2_TU14ztCX6YQldMmvNiHeD1xIkob6HArbcBdqRTLKCPI1gHrp8w9XhBjS41i0zp8W9qo4ntUPyciaF6MBlFAgOkjaBAVCJp-He7-89eW_q9SQZDaOxxUOwXo3_3DYNpU_hRUQGNiTksvxCbSfAV1SWAWoQAh_jF9Quv28wWfYHKL5owdL454Qk872nv-tlNEv2bvjPBJL-VGvROpktLo_P3Xw0qMGoJvprfuadpKtO596fa3UauiM5VJsa9U4itq0fr4Vjv34XbGObdCL1X0kBhJdMSeHojLnUeF2Ml4DQolhjqCGptueNAT66jVg2TquDe6J5y-q_KbzEmKiVMIIAD6Pb4VUskPY1j5IyW4CJkzPSuWhxN8lZ9CoIZiHUeBann4TGd3dK9wnqdljvFr-bDMKqAdJpeWlAHQKseL083HJ4D8M7dA4jgphuRHHHO0XeNabWnDZ3tUyY9zEZupfErJvqOc7MLI.j_DickwFd7zpKil-syaF0A.ec9761c2e2100ecd49338c8fe3fd14df2af77546a7ce14ce211561fca8fa184f

.

.

If you appreciate the endless hours and effort I put in to researching & creating this content to help inform the public feel free to support my efforts here: Thank You In Advance 🙏https://ko-fi.com/rumbledad

FIND ALL SOURCE GOVERNMENT FUNDED R&D LINKS BELOW.

.

https://x.com/i/status/2004696047701139665


National Nanotechnology Initiative at 20 years: enabling new horizons: Quadrennial Review of the National Nanotechnology Initiative (2025): Securing U.S. Global Leadership https://rumble.com/v73i564-429148588.html?e9s=src_v1_cmd%2Csrc_v1_upp_a

.

https://x.com/i/status/2004270291971944589


Winning the 6G Race

Presidential Memoranda

December 19, 2025


"This technology will play a pivotal role in the development and adoption of emerging technologies like artificial intelligence, robotics, and implantable technologies"

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/12/national-security-presidential-memorandum-nspm-8-0bda/

.

ARRC SEMINAR PROF IAN F AKYILDIZ 6G 2023 https://m.youtube.com/watch?v=YAtQFkEg5-w&t=1s&pp=2AEBkAIB

.

https://x.com/i/status/2008617235569684944


2012 FCC M-BAN/WBAN DEPLOYMENT - 2021 Towards 6G Wireless Communication Networks M-BAN/WBAN - Vision, Enabling Technologies Paradigm Shifts IEEE COMSOC https://rumble.com/v6zf4ue-422289734.html

Keywords
trump20242030covid
