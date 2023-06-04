🕯 Dresden Deutschland 1945

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Am 13.Februar 1945 um 22:15 Uhr ertönten die Sirenen über Dresden. Die
schlafende Bevölkerung wurde zum Ziel teuflischster Grausamkeit.
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Ein alles vernichtender Bombenterror von unvorstellbarer Brutalität holte unsere geliebten deutschen Frauen und unsere lieben lieben Kinder heim.
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Auf die totale Ausbombung folgte eine mörderische Menschenjagd auf Hilfs- und Rettungskräfte und auf die flüchtende Zivilbevölkerung.
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Die organisierte Massenmörderei und die systematischen Massaker an den deutschen Menschen wurden verharmlost und halten bis heute an.
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Im ewiglichen Gedenken an unsere gefallenen Schwestern und Brüder ist es unser aller heiligste Pflicht, der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen.
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Dieses Video dient dem Zwecke des Andenkens an die Opfer der realhistorischen Ereignisse vom 14.Februar 1945 in Dresden/Deutschland.