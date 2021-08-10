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Gekkie Albert probeert fikkie te stoken!
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333 views • August 10, 2021
Zelfs wappie Albert van Egdom heeft een uitnodiging voor vaccinatie gekregen maar daar is hij niet zo content mee.
Hij vertelt de kijkers dat hij gaat laten zien wat hij daar nou eens gaat doen. Gekkie Albert kijkt nog even lang in de camera en pakt dan de brief, gaat op zijn knokige knietjes zitten probeert de brief aan te steken.
Dat valt nog niet mee maar dan toch eindelijk na een tijdje gerommel met zijn aansteker krijgt de stumper het voor elkaar.
Wat een daad Albert, wil je nu een lolly?
Hij vertelt de kijkers dat hij gaat laten zien wat hij daar nou eens gaat doen. Gekkie Albert kijkt nog even lang in de camera en pakt dan de brief, gaat op zijn knokige knietjes zitten probeert de brief aan te steken.
Dat valt nog niet mee maar dan toch eindelijk na een tijdje gerommel met zijn aansteker krijgt de stumper het voor elkaar.
Wat een daad Albert, wil je nu een lolly?
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