Bolton, genocida confeso

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
La inconciencia yanqui es de tal tamaño, que pierden el piso de la realidad y confiesan sus matanzas como si fuera ir al mercado por unos frijoles. Este es el caso de Bolton, pero es una enfermedad epidémica ahí. Un día les alcanzará la justicia a estos psicópatas que se creen dueños del mundo, así como a fauces, gates, los del fem y los de la oms !! Para informarse más con datos verificables y científicos, revise los demás videos de brighteon/channels/feriljor