Bolton, genocida confeso

La inconciencia yanqui es de tal tamaño, que pierden el piso de la realidad y confiesan sus matanzas como si fuera ir al mercado por unos frijoles. Este es el caso de Bolton, pero es una enfermedad epidémica ahí. Un día les alcanzará la justicia a estos psicópatas que se creen dueños del mundo, así como a fauces, gates, los del fem y los de la oms !! Para informarse más con datos verificables y científicos, revise los demás videos de brighteon/channels/feriljor