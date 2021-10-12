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Доктор медицинских наук Владимир Зеленко о лечении k0v1d-I9
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27563 views • October 12, 2021
Доктор Зеленко с отличием окончил университет Хофстра со степенью бакалавра химии. Он разработал свой знаменитый «Протокол Зеленко». Консультировал сотрудников Белого дома, нескольких правительств, больниц, врачей, общественных деятелей.
Схема лечения доктора Зеленко на данный момент была использована в лечении около 7 тысяч пациентов. Но гораздо важнее то, что он обучил сотни, если не тысячи, врачей со всего мира, которые теперь работают так же, и все они вместе успешно вылечили миллионы пациентов - в том числе пациентов высокого риска. Вот, по его мнению, основные составляющие успеха: не умирайте, не попадите на ИВЛ, и не обращайтесь в больницу. И достичь этого очень просто - запасите у себя дома 4 препарата, которые доступны без рецепта.
Что это за препараты? Почему жизненно важные лекарства и жизненно важная информация скрываются от людей? Почему эффективные методы лечения очерняются и подавляются?
Доктор Зеленко расскажет вам о своем опыте в этом видео.
Перевод: Медальтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Сайт доктора Зеленко https://vladimirzelenkomd.com/
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Схема лечения доктора Зеленко на данный момент была использована в лечении около 7 тысяч пациентов. Но гораздо важнее то, что он обучил сотни, если не тысячи, врачей со всего мира, которые теперь работают так же, и все они вместе успешно вылечили миллионы пациентов - в том числе пациентов высокого риска. Вот, по его мнению, основные составляющие успеха: не умирайте, не попадите на ИВЛ, и не обращайтесь в больницу. И достичь этого очень просто - запасите у себя дома 4 препарата, которые доступны без рецепта.
Что это за препараты? Почему жизненно важные лекарства и жизненно важная информация скрываются от людей? Почему эффективные методы лечения очерняются и подавляются?
Доктор Зеленко расскажет вам о своем опыте в этом видео.
Перевод: Медальтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Сайт доктора Зеленко https://vladimirzelenkomd.com/
Материалы в тему:
· Лечивший Трампа от С0V1D-19 врач обвинил власти в экспериментах над населением https://medalternativa.info/entry/vrach-obvinil-vlasti/
· В телах умерших от вакцинации обнаружены неизвестные частицы-объекты https://medalternativa.info/video/neizvestnye-chastitsy-obekty/
· Альянс «Doctors for COVID Ethics» призывает: Необходимо «немедленно» прекратить использование вакцин от коронавируса компании Pfizer для подростков https://medalternativa.info/entry/vaktsini-ot-kovid-dlya-podrostkov/
· Полностью вакцинированные медработники представляют угрозу для непривитых пациентов и коллег https://medalternativa.info/entry/vaktsinirovannye-ugroza/
· Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
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— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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