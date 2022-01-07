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Οι Σχέσεις του Σκότους και η Πανδημία
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25 views • January 07, 2022
Τι σχέση έχει ο Μέρντοχ, ο Σβαμπ, ο Γκέιτς, ο ΠΟΥ και οι πολιτικοί (της Αυστραλίας);
Ένα βίντεο που ανοίγει τις θύρες της κατανόησης όλου του οικοδομήματος ψεύδους και χειρισμού υποδούλωσης των λαών του κόσμου.
Δείτε το πρωτότυπο εδώ:
https://rumble.com/vpndlv-more-corruption-in-the-australian-government.html
σύνδεσμοι που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/press-release/
https://rumble.com/vgwqyt-klaus-schwab-.html
https://www.who.int/docs/default-source/documents/about-us/jane-halton.pdf?sfvrsn=b3200427_2
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Ένα βίντεο που ανοίγει τις θύρες της κατανόησης όλου του οικοδομήματος ψεύδους και χειρισμού υποδούλωσης των λαών του κόσμου.
Δείτε το πρωτότυπο εδώ:
https://rumble.com/vpndlv-more-corruption-in-the-australian-government.html
σύνδεσμοι που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/press-release/
https://rumble.com/vgwqyt-klaus-schwab-.html
https://www.who.int/docs/default-source/documents/about-us/jane-halton.pdf?sfvrsn=b3200427_2
βρείτε μας εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
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