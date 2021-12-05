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Warum Du glaubst, dass Dir nichts Gutes zusteht...!
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41 views • December 05, 2021
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Es ist ein ewiger Teufelskreis…
Es gelingt Dir einfach nicht Gutes in Dein Leben zu ziehen.
Egal was du auch versuchst…früher oder später musst Du Dir eingestehen, dass es wieder einmal nicht funktioniert hat.
Und selbst wenn es funktioniert, wirst Du die Umstände nicht als erfüllend wahrnehmen und ultimativ dafür sorgen, dass sie Dir wieder „entrissen werden“.
Wenn Du Dich schon immer gefragt hast, warum das so ist, erhältst du in diesem Video ein paar Antworten.
Lass es einfach mal auf Dich wirken und frage dich ob auch Du möglicherweise in Deinem tiefsten Inneren ein Gefühl…einen Inneren Saboteur mit Dir herumträgst, der dir einredet, dass Dir im Leben nur Schlechtes zusteht.
Wenn das so ist, musst Du Dich immer wieder zu Fall bringen und sämtliche Versuche Gutes zu manifestieren werden scheitern…
Geschenk für dich:
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-programme/kugeluebung/
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmaleconsulting
Social Media:
Webseite: https://www.magickmale.de/
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen_mm/
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm?lang=de-DEst
Die Grundlagen für deine Männlichkeit:
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-programme/magickmale-foundations/
Es ist ein ewiger Teufelskreis…
Es gelingt Dir einfach nicht Gutes in Dein Leben zu ziehen.
Egal was du auch versuchst…früher oder später musst Du Dir eingestehen, dass es wieder einmal nicht funktioniert hat.
Und selbst wenn es funktioniert, wirst Du die Umstände nicht als erfüllend wahrnehmen und ultimativ dafür sorgen, dass sie Dir wieder „entrissen werden“.
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