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Ο Robert F Kennedy Jr MILAEI GIA TOYS EMBOLIASMOUS
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84 views • April 12, 2020
https://www.el.gr
Vaccines - Robert F Kennedy Jr - Final
O Robert F. Kennedy Jr. είναι γιος του δολοφονημένου Robert F. Kennedy και ανηψιός του επίσης δολοφονημένου John F. Kennedy. Πάσχει από Spasmodic Dysphonia, νευρολογική διαταραχή που προκαλεί τρέμουλο στο λόγο του. Αυτό είναι πολύ έντονο στο video. Στο 4:55 αναφέρεται ο όρος Big Tobacco. Με αυτόν γίνεται αναφορά στις 5 μεγαλύτερες πολυεθνικές καπνοβιομηχανίες. Με τον όρο Tobacco Science γίνεται αναφορά στους ψευτοεπιστήμονες που υποστήριζαν (με μελέτες) πως το κάπνισμα δε βλάπτει την υγεία.
Vaccines - Robert F Kennedy Jr - Final
O Robert F. Kennedy Jr. είναι γιος του δολοφονημένου Robert F. Kennedy και ανηψιός του επίσης δολοφονημένου John F. Kennedy. Πάσχει από Spasmodic Dysphonia, νευρολογική διαταραχή που προκαλεί τρέμουλο στο λόγο του. Αυτό είναι πολύ έντονο στο video. Στο 4:55 αναφέρεται ο όρος Big Tobacco. Με αυτόν γίνεται αναφορά στις 5 μεγαλύτερες πολυεθνικές καπνοβιομηχανίες. Με τον όρο Tobacco Science γίνεται αναφορά στους ψευτοεπιστήμονες που υποστήριζαν (με μελέτες) πως το κάπνισμα δε βλάπτει την υγεία.
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