Proyecto Blue Beam- Proyecto Rayo Azul con subtítulos en español

Una versión con subtítulos en español del video original de Nicholson1968 del 2014 , que describe el proyecto Blue Beam con tecnología 5G. Conoce la verdad y el engaño al que has estado sometido en los ultimos 50 años. Mientras juegan con la salud y el hambre de las personas en el mundo ellos se gastan fortunas con tal de crearte falsas esperanzas. TODO ES UNA FALSA ILUSIÓN, UNA GRAN MENTIRA. Es hora de UN #GRANDESPERTAR. #THEGREATAWAKENING



"No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que él es Dios. - 2 Carta a Tesalonicenses 2:3-2



"la fuerza anti religiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retierne" 2 Carta a Tesalonicenses 2:7



"No pongas tu confianza en los que mandan ni en el mortal que no puede salvarte; no bien se va el alma, vuelve al polvo y ese día se acaban sus proyectos. Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y pone su esperanza en el Señor, Su Dios" Salmos 146: 3-5