Η Ομιλία του +Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Καθηγουμένου της Ι.Μ. Εσφιγμένου Α.Ο. Άθω τα Χριστούγεννα 2021.

Η Ομιλία του +Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Ιερομονάχου Καθηγουμένου της Ι.Μ. Εσφιγμένου Α.Ο. Άθω, που πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό της Μονής στην εορτή των Χριστουγέννων 2021.

“Εύχομαι ολόψυχα η καρδιά και η διάνοιά μας να γεμίζουν με την παρουσία του Ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, ώστε η άφατη φιλανθρωπία, η μοναδική κένωση, η άκρα συγκατάβαση και η έσχατη πτωχεία Του να μας εμπνεύσουν αγάπη, ειρήνη, παρηγοριά, αντοχή και ελπίδα, και να κατευθύνουν τη ζωή και τα έργα μας.”

Αδελφοί, Χριστός Ετέχθη!

Αληθώς Ετέχθη!

Χριστούγεννα 2021