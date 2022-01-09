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Η Ομιλία του +Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Καθηγουμένου της Ι.Μ. Εσφιγμένου Α.Ο. Άθω τα Χριστούγεννα 2021.
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0 view • January 09, 2022
Η Ομιλία του +Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Ιερομονάχου Καθηγουμένου της Ι.Μ. Εσφιγμένου Α.Ο. Άθω, που πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό της Μονής στην εορτή των Χριστουγέννων 2021.
“Εύχομαι ολόψυχα η καρδιά και η διάνοιά μας να γεμίζουν με την παρουσία του Ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, ώστε η άφατη φιλανθρωπία, η μοναδική κένωση, η άκρα συγκατάβαση και η έσχατη πτωχεία Του να μας εμπνεύσουν αγάπη, ειρήνη, παρηγοριά, αντοχή και ελπίδα, και να κατευθύνουν τη ζωή και τα έργα μας.”
Αδελφοί, Χριστός Ετέχθη!
Αληθώς Ετέχθη!
Χριστούγεννα 2021
“Εύχομαι ολόψυχα η καρδιά και η διάνοιά μας να γεμίζουν με την παρουσία του Ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, ώστε η άφατη φιλανθρωπία, η μοναδική κένωση, η άκρα συγκατάβαση και η έσχατη πτωχεία Του να μας εμπνεύσουν αγάπη, ειρήνη, παρηγοριά, αντοχή και ελπίδα, και να κατευθύνουν τη ζωή και τα έργα μας.”
Αδελφοί, Χριστός Ετέχθη!
Αληθώς Ετέχθη!
Χριστούγεννα 2021
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