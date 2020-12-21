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Professeur Michel Georget : vaccins, les vérités indésirables
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93 views • December 21, 2020
Comme beaucoup d'autres (Claire Séverac, Pierre Hillard, etc) le professeur Michel Georget n'a pas droit à un référencement Wikipédia (l'encyclopédie libre !) En effet, dénonciateur infatigable de la nocivité des vaccins, le Système le considère comme un paria.
décédé en 2019, il alertait toujours sur la nocivité des vaccins.
Selon une internaute, sur le fil de discussion de la page YouTube, cette vidéo date du mois de mai 2014. l'Assemblée Nationale, s'est réunie le 22 mai 2014, la commission de l'OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) enquêtait sur "les adjuvants vaccinaux".
Michel Georget s'y est exprimé en tant que représentant la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
décédé en 2019, il alertait toujours sur la nocivité des vaccins.
Selon une internaute, sur le fil de discussion de la page YouTube, cette vidéo date du mois de mai 2014. l'Assemblée Nationale, s'est réunie le 22 mai 2014, la commission de l'OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) enquêtait sur "les adjuvants vaccinaux".
Michel Georget s'y est exprimé en tant que représentant la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations.
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