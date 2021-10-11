Ἐνημερωτική ἐκπομπή γιά τά δρώμενα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ στήν Ἑλλάδα καί στήν Ὁμογένεια 10-10-2021

Μιά σημαντική ἐνημερωτική ἐκπομπή γιά τά δρώμενα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ στήν Ἑλλάδα καί στήν Ὁμογένεια.

Ἡ καθολική ἀποδοχή ἀπό ὅλο τόν Ἑλληνισμό τῆς φιλοσοφίας καί τῶν προτάσεων τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ (ΔΕ) ἀλλά καί ἡ ἀγάπη ὅλων τῶν εὐαίσθητων Ἑλλήνων στό ΔΕ μᾶς καθιστά ὑπεύθυνους

νά πράξουμε ὅλοι μας τό ἄριστο γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων.

Θέλουμε νά ἑνώσουμε ὅλο τόν Ἑλληνισμό σέ μιά ὄντως ἱστορική προσπάθεια ἀνασύστασης τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί διάσωσης τῆς Δημοκρατίας.

θά παρουσιάσουμε ὅλες τίς ἐθνικές ἐνέργειες πού εὑρίσκονται σέ ἐξέλιξη καί θά ζητήσουμε ἀπό κάθε εὐαίσθητο Ἕλληνα νά συστρατευθεῖ στόν ἀγῶνα τοῦ Δ.Ε. γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί ὁ Ἑλληνικός λαός.

Στόχος τοῦ Δ.Ε. εἶναι νά ἐνεργοποιήσουμε κάθε ἑλληνική ψυχή γιά νά γίνει συμμέτοχους σέ ἕνα ἱστορικό ἐθνικό ἔργο.

Μαζί μας θά εἶναι πολλοί συνεργάτες τοῦ Δ.Ε. στήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνο.

Ἐπειδή θέλουμε νά μιλᾶμε τήν γλῶσσα τῆς ἀλήθειας μᾶς κλείνουν τά κανάλια.

Ἐπίσης παρακαλοῦμε ὅλους τούς εὐαίσθητους Ἕλληνες νά κοινοποιήσουν τό μήνυμα αὐτό ὅσο πιό μακρυά μποροῦν.

καλέστε ὅλους τούς φίλους σας νά ἀκούσουν τί σχεδιαζει τό Δ.Ε. καί νά συμμετάσχουν ὅλοι σέ ἕναν Ἐθνικό ἀγῶνα γιά νά ἀλλάξουμε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τήν ἱστορία.