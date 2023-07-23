Papiersturm - Die Gedanken sind frei! (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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Basierend auf der Idee von Andreas, haben wir "Papiersturm" zu dem Video veredelt, als welches es gedacht war!
Um zu verdeutlichen, dass wir so viele Menschen sind, die versuchen
andere Menschen mit alternativen Informationen und Fakten zu erreichen.
Das kann jeder. ⚡️⚡️
Flyer-Beispiele:
📲 Englische Flyer
https://gtvflyers.com/
📲 Great Reset Flyer
https://t.me/wefgreatreset/8912
📲 Agenda 2030 Flyer
https://t.me/freedomflyer_deutschland/7
📲 Digitaler Euro Flyer
https://t.me/antiautoritaere_aktion/1663
📲 Aktionswochen Flyer
https://t.me/Aktionswochen/249
📲 Wer regiert Deutschland Flyer
https://t.me/werregiertdeutschland/6
🌹 Flyer von Andreas (Geld/ Migranten)
https://t.me/ftaolr/151
🌹 PDF von Andreas (Gruppenbildung)
https://t.me/ftaolr/49Statement von Andreas:
1️⃣ https://t.me/ftaolv2/1250
2️⃣ https://t.me/ftaolv2/1251
3️⃣ https://t.me/ftaolr/912
4️⃣ https://t.me/ftaolr/913
5️⃣ https://t.me/ftaolr/914
Wichtige Info:
Gezeigtes Material dient zur Ideenfindung.
Themen gibt es genug, von denen Schlafende (noch) nichts wissen.
Manche werden diese Infos annehmen und manche werden sie verweigern, weil sonst das Weltbild zusammenbricht.
Seht nicht die Interpretation, sondern schaut auf die Fakten und überprüft, ob sie stimmen!
Viele Grüße,
FTAOL-Mirror
Unsere Kanäle:
https://linktr.ee/fromtruthandotherlies
(Wuwox, Telegram, Odysee, Rumble)