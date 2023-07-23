Papiersturm - Die Gedanken sind frei! (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Basierend auf der Idee von Andreas, haben wir "Papiersturm" zu dem Video veredelt, als welches es gedacht war!

Um zu verdeutlichen, dass wir so viele Menschen sind, die versuchen andere Menschen mit alternativen Informationen und Fakten zu erreichen.

Das kann jeder. ⚡️⚡️

Flyer-Beispiele:

📲 Englische Flyer

https://gtvflyers.com/

📲 Great Reset Flyer

https://t.me/wefgreatreset/8912

📲 Agenda 2030 Flyer

https://t.me/freedomflyer_deutschland/7

📲 Digitaler Euro Flyer

https://t.me/antiautoritaere_aktion/1663

📲 Aktionswochen Flyer

https://t.me/Aktionswochen/249

📲 Wer regiert Deutschland Flyer

https://t.me/werregiertdeutschland/6



🌹 Flyer von Andreas (Geld/ Migranten)

https://t.me/ftaolr/151

🌹 PDF von Andreas (Gruppenbildung)

https://t.me/ftaolr/49Statement von Andreas:

1️⃣ https://t.me/ftaolv2/1250

2️⃣ https://t.me/ftaolv2/1251

3️⃣ https://t.me/ftaolr/912

4️⃣ https://t.me/ftaolr/913

5️⃣ https://t.me/ftaolr/914

Wichtige Info:

Gezeigtes Material dient zur Ideenfindung.

Themen gibt es genug, von denen Schlafende (noch) nichts wissen.

Manche werden diese Infos annehmen und manche werden sie verweigern, weil sonst das Weltbild zusammenbricht.

Seht nicht die Interpretation, sondern schaut auf die Fakten und überprüft, ob sie stimmen!

Viele Grüße,

FTAOL-Mirror

Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies

(Wuwox, Telegram, Odysee, Rumble)