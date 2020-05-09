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💥💥Προσοχή στο τέστ του κορονοϊού & ηλ. ταυτότητες. Ολοκληρώνουν το σχέδιο τσιπαρίσματος! Π.Τουλάτος.
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192 views • May 09, 2020
<.......Είμαστε πολυ κοντα στα τελικα γεγονότα. Δεν είναι τόσο αθώα τα πραγματα όπως φαίνονται.Το τεστ του κορονοιού περιεχει νανοτεχνολογία και λήψη του DNA μας για να το τοποθετήσουν μετά στην ηλεκτρονική ταυτότητα και σε συνεργασία με τον δορυφόρο θα μας ελέγχουν από την ακτινοβολία που θα εκπέμπει το τσιπάκι στην ταυτότητα.
Για αυτό πρέπει να προετοιμάζονται οι άνθρωποι και όπως περιγράφει στην Αποκάλυψιν του Ιωάννου να φύγει μακρυά απο τις πόλεις σε χώρο ητοιμασμένον από τον Θεόν "καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα." Αποκ.Κεφ 12,6....>>
Για αυτό πρέπει να προετοιμάζονται οι άνθρωποι και όπως περιγράφει στην Αποκάλυψιν του Ιωάννου να φύγει μακρυά απο τις πόλεις σε χώρο ητοιμασμένον από τον Θεόν "καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα." Αποκ.Κεφ 12,6....>>
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