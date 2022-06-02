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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 02-06-2022.
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767 views • June 03, 2022
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 02-06-2022.
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Για παραγγελίες τηλεφωνικά, καλέστε στο 210.3007079.
ΣΦΑΓΗ - sfagi.gr
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
e-mail: [email protected]
Στηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Τα κανάλια μας:
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sf...
Rumble: https://rumble.com/c/c-508644
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/HWrx...
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1...
(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)
Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:
https://www.facebook.com/ioannis.deme...
https://www.facebook.com/ioannis.deme...
*** ΔΩΡΕΕΣ - DONATIONS ***
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN: LT33 3250 0366 3208 5462
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
Για να αγοράσετε το Διοξείδιο του Χλωρίου, επισκεφτείτε την σελίδα: https://www.mms.com.gr .
Για παραγγελίες τηλεφωνικά, καλέστε στο 210.3007079.
ΣΦΑΓΗ - sfagi.gr
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
e-mail: [email protected]
Στηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Τα κανάλια μας:
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sf...
Rumble: https://rumble.com/c/c-508644
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/HWrx...
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1...
(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)
Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:
https://www.facebook.com/ioannis.deme...
https://www.facebook.com/ioannis.deme...
*** ΔΩΡΕΕΣ - DONATIONS ***
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN: LT33 3250 0366 3208 5462
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
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