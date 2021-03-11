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MDF-Mars Défense Force
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81 views • March 11, 2021
https://www.marsdefenseforce.com
https://www.andre-as.com
MDF, Mars Défense Force ou la Force Défense de Mars, est une branche de l’USMC, l’US Marine Corps. L’USMC se trouve sous le commandement de l’EDF, la Force de Défense de la Terre, une organisation gouvernementale secrète visant à protéger l’humanité d’une attaque extérieure à la Terre. La MDF se constitue d’une armée de super-soldats munis d’armures mécaniques et d’armes à impulsion électromagnétique.
Song: "Savfk - For Tomorrow [Epic]" is licensed under a ‘Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)’.
Music promoted by BreakingCopyright: http://bit.ly/Savfk-ForTomorrow
https://www.andre-as.com
MDF, Mars Défense Force ou la Force Défense de Mars, est une branche de l’USMC, l’US Marine Corps. L’USMC se trouve sous le commandement de l’EDF, la Force de Défense de la Terre, une organisation gouvernementale secrète visant à protéger l’humanité d’une attaque extérieure à la Terre. La MDF se constitue d’une armée de super-soldats munis d’armures mécaniques et d’armes à impulsion électromagnétique.
Song: "Savfk - For Tomorrow [Epic]" is licensed under a ‘Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)’.
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