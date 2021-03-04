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Interview with Dr. Reiner Fuellmich. Börje Peratt: The Fraud (Bedrägeriet) MIRROR
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391 views • March 10, 2021
Börje Peratt: The Fraud MIRROR of https://vimeo.com/519734448 by Börje Peratt Published 2021-03-04 18:44:24 EST.
Interview with Dr. Reiner Fuellmich by Börje Peratt. The interview is done in English but texted in Swedish. Börje Peratt in Swedish in the description:
Filmen “Bedrägeriet” handlar om konsekvenserna av och inte om bakgrunden till denna plandemi och bygger på intervju med den internationellt framgångsrika advokaten Reiner Fuellmich som främst är känd för sina lyckosamma processer mot bedrägliga företag, banker och sammanslutningar.
Interview with Dr. Reiner Fuellmich by Börje Peratt. The interview is done in English but texted in Swedish. Börje Peratt in Swedish in the description:
Filmen “Bedrägeriet” handlar om konsekvenserna av och inte om bakgrunden till denna plandemi och bygger på intervju med den internationellt framgångsrika advokaten Reiner Fuellmich som främst är känd för sina lyckosamma processer mot bedrägliga företag, banker och sammanslutningar.
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