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Пасека Apiary #42 How to reduce a tick without chemistry - Where the tick dies - method 2 Beekeeping.
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14 views • January 28, 2022
Пасека #42 Как без химии сократить клеща - Где погибает клещ - метод 2 Пасека Пчеловодство.
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www.Rumble.com/user/pavelbee
https://www.youtube.com/c/PavelBee/videos
https://www.bitchute.com/channel/7Egy7fd3OW4I/
pavelbeeболезнь пчелболеют пчёлынаращивание пчелначинающим пчеловодамотводки пчелотводок пчелпасекапасека бизпасека для начинающихпчелиная маткапчелиная семьяпчелиный экспериментпчеловодствопчеловодство 2017пчеловодство для начинающихпчеловодство с нуляDragos GavrilaЗдравей БългарияTomek MiodekEllinikoMeliБелорусское Пчеловодство Belarusian BeekeepingПчеловодство и Садоводство для каждого
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