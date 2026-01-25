BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
V4Vendetta 2.52
etangelo
etangelo
52 views • 1 day ago

Μὴ μένῃς θεατὴς στὴν παρακμή! Σὲ χρειαζόμαστε στὴν πρώτη γραμμή: Γιὰ τὴν Πατρίδα, τὴν Πίστι, τὴν Ἐλευθερία. Εἶσαι ἕτοιμος;


Γιὰ νὰ ἐγγραφῇς μέλος:

https://ethnikoiphylakes.org/gine-melos/


Γιὰ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία κατὰ τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ:

https://www.change.org/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣ


Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

GR6701714300006430146906148

2. PAYPAL

https://paypal.me/ethnikoiphylakes2016


Γιὰ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ».

Γιὰ τοὺς ἀστέγους τῶν Ἀθηνῶν, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΑΣΤΕΓΟΙ».

Γιὰ τὴν Ἡμέρα Διανομῆς Τροφίμων γιὰ Ἕλληνες, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

ODYSSEY TV

newspoliticsreligiongreeceorthodoxyv for vendettamr vodysseia tvv for victoryethnikoi phylakes
