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Лікарі світу проти пандемії .
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87 views • December 17, 2020
❗️❗️❗️В світі поширюється спротив лжепандемії, а також планам вакцинації людства РНК-вакциною!
🔥Все більше і більше свідомих лікарів, науковців, журналістів, політиків зі всього світу говорять правду.
І це дуже непросто, адже правда блокується в інфопросторі всіма можливими способами.
У цьому відео справжні Лікарі стверджують, що РНК-вакцина несе велику загрозу для здоров’я, і в майбутньому може перетворити людство на генно-модифікованих істот.
Лікарі закликають зупинити експерименти! Ми не можемо допустити катастрофи!
Для цього маємо змінити свідомість пересічних людей, яких заставили повірити в «рятівну вакцину» від вірусу, якій легко і успішно лікується вітамінами D, С і цинком.
Правда на нашому боці і ми переможемо!
Заради майбутнього наших дітей!
P.S. Відео звернення Лікарів світу, де звучить правда про лжепандемію 👇👇👇
P.S.S. Друзі, поширюємо максимально!
Давайте це відео в приват знайомим лікарям і питайте їх думку щодо точки зору їх колег зі всього світу....
🔥Все більше і більше свідомих лікарів, науковців, журналістів, політиків зі всього світу говорять правду.
І це дуже непросто, адже правда блокується в інфопросторі всіма можливими способами.
У цьому відео справжні Лікарі стверджують, що РНК-вакцина несе велику загрозу для здоров’я, і в майбутньому може перетворити людство на генно-модифікованих істот.
Лікарі закликають зупинити експерименти! Ми не можемо допустити катастрофи!
Для цього маємо змінити свідомість пересічних людей, яких заставили повірити в «рятівну вакцину» від вірусу, якій легко і успішно лікується вітамінами D, С і цинком.
Правда на нашому боці і ми переможемо!
Заради майбутнього наших дітей!
P.S. Відео звернення Лікарів світу, де звучить правда про лжепандемію 👇👇👇
P.S.S. Друзі, поширюємо максимально!
Давайте це відео в приват знайомим лікарям і питайте їх думку щодо точки зору їх колег зі всього світу....
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