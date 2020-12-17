Лікарі світу проти пандемії .

❗️❗️❗️В світі поширюється спротив лжепандемії, а також планам вакцинації людства РНК-вакциною!



🔥Все більше і більше свідомих лікарів, науковців, журналістів, політиків зі всього світу говорять правду.

І це дуже непросто, адже правда блокується в інфопросторі всіма можливими способами.



У цьому відео справжні Лікарі стверджують, що РНК-вакцина несе велику загрозу для здоров’я, і в майбутньому може перетворити людство на генно-модифікованих істот.

Лікарі закликають зупинити експерименти! Ми не можемо допустити катастрофи!



Для цього маємо змінити свідомість пересічних людей, яких заставили повірити в «рятівну вакцину» від вірусу, якій легко і успішно лікується вітамінами D, С і цинком.



Правда на нашому боці і ми переможемо!

Заради майбутнього наших дітей!



P.S. Відео звернення Лікарів світу, де звучить правда про лжепандемію 👇👇👇



P.S.S. Друзі, поширюємо максимально!

Давайте це відео в приват знайомим лікарям і питайте їх думку щодо точки зору їх колег зі всього світу....